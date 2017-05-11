ABD Şart Koştu, Hizbulesed Lübnan'ın Suriye sınırından Çekiliyor

Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesinde bugün düzenlenen "Mustafa Bedreddin'i anma" etkinliğinde canlı yayın aracılığıyla katılan Hasan Nasrallah, Lübnan'ın Suriye sınırında artık Hizbullah'a ihtiyaç olmadığını, Hizbullah askerlerinin tamamını çekmeye başladıklarını ve bölgenin güvenliğini Lübnan devletine bıraktıklarını söyledi.

Son aylarda yaşanan gelişmelerin ardından sınır bölgesinin şimdi daha güvenli olduğunu savunan Nasrallah, "Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeden askerlerimizi çekiyoruz. Biz, Lübnan devletinin ve Lübnan ordusunun alternatifi değiliz. O bölgede çok mücadele ettik, görevimizi tamamladık ve artık bize ihtiyaç kalmadı." dedi.

"Her zaman Suriye hükümetinin arkasındayız"

Esed rejimi ile bugün, her zamankinden daha fazla uyum içinde olduklarını söyleyen Nasrallah, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Suriye devletinin arkasındayız, Suriye hükümetinin, müzakerelerde kabul ettiği her kararı, Hizbullah da kabul etmektedir. Ateşkes, Suriye'de dökülen kanı durdurmak için mutlaka değerlendirilmesi gereken önemli bir karar."

Nasrallah, Lübnan'a yeni bir sızma girişimine karşı sınırın Suriye tarafındaki askeri varlıklarının devam edeceğini belirtti.

Hizbullah'ın çekilme kararı, ABD'nin silah yardımından hemen sonra geldi

ABD tarafından verilen 800 ağır makineli silah ve 320 silah mürettebatı, Başkent Beyrut'ta 5 Mayıs'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edilmişti. Tören'de konuşan ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Elizabeth Richard, bu silahların, Suriye sınırında Lübnan'ın güvenliğini sağlamak üzere kullanılması şartıyla verildiğini ve ülkenin savunmasının tek temsilcisinin Lübnan ordusu olduğunu vurgulamıştı.

Richard, "ABD'nin 2016 yılının sonuna kadar toplam 220 milyon dolar değerinde silah ve askeri malzeme yardımı yaptığı Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke konumuna geldi." ifadesini kullanmıştı.

AA