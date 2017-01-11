ABD, PKK’nın Suriye’deki Uzantısı PYD’yi de Masada İstiyor!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Suriye’ye ilişkin sorularını yanıtladı.
Toner, Suriye’deki savaşın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm arayışlarının “tek çözüm” yolu olduğunu düşündüklerini belirterek, “Görüşmelerde kimin yer alacağı, ilgili gruplara ve Suriye halkına kalmış.” değerlendirmesinde bulundu.
“PYD’nin Masada Yer Alabileceğini mi Söylüyorsunuz?”
Ayrıca, Toner, PKK’nın Suriye’deki PYD’yi işâret ederek, “Suriyeli Kürtler de bu sürece dâhil olmalıdır.” diye konuştu.
“PYD’nin masada yer alabileceğini mi söylüyorsunuz?” sorusu üzerine ise Toner, “Bizim düşüncemize göre bir noktada onlar da bu sürecin bir parçası olmalıdır.” dedi.
Toner, “PYD sahada temsiliyeti olan bir grup. Suriye’deki uzun vadeli çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Yine Aynı Açıklama: YPG’ye Silah Vermiyoruz
Ayrıca Toner, ABD’nin PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye silah vermediği yönündeki sözlerini de tekrar etti.
Bu sözlerinin üzerine ise Toner’e ABD Savunma Bakanı Ashton Carter’ın ABD Senatosu’nda yaptığı bir konuşmasında Pentagon’un PYD’ye silah verdiğini kabûl ettiği hatırlatıldı. Toner, Carter’ın açıklamalarının yanında olmadığını belirterek, silahların PYD’ye verilmediği yönündeki sözlerini yineledi.
“PYD, PKK Değilse Neden Onlara Silah Vermiyorsunuz?”
PKK ve PYD’yi “farklı gruplar” olarak değerlendiren Toner, “Eğer PYD, PKK değilse neden onlara silah vermiyorsunuz?” şeklindeki soruya net bir cevap vermekten kaçındı.
Toner, PYD’nin IŞİD’e karşı “önemli bir güç” olduğu yönündeki sözlerini tekrar ederek, “Türkiye hükümetinin PYD ile ilgili hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz.” şeklinde konuştu.
“PYD’nin Yer Almasını Her Zaman Destekledik”
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yeni bir şey değil; PYD’nin de masada olması gerekiyor.” sözleriyle Toner’in değerlendirmesini savundu.
Yetkili, “Açıklamak gerekirse, uzun vadeli çözüm için PYD’nin masada olması gerekiyor. Bu, önümüzdeki hafta Cenevre’de olacakları anlamına gelmiyor; ama uzun vadede masada yer almaları gerekiyor. Daha önce de karşı değildik. PYD güvenlik kontrollerinden geçmiş bir grup değil. Bu yüzden daha önceki toplantılarında yer almadı. Biz PYD’nin yer almasını her zaman destekledik.” ifadelerini kullandı.
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