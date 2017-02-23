ABD Adana Konsolosluğu Çalışanına PKK Gözaltısı

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23.02.2017 20:00
ABD Adana Konsolosluğu Çalışanına PKK Gözaltısı
ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli, PKK adına Mardin'de halkı provokatif eylemlerle kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD Adana Konsolosluğunda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen kişi, PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı PKK’lının Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı provokatif eylemlerle yönlendirmeye çalıştığı iddiasıyla Adana'da gözaltına alındı.

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında ABD Adana Konsolosluğunda görevli H.U'nun gözaltına alınması için hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, H.U'nun adresine operasyon düzenledi.

Şüpheliye adresinde ulaşılamaması üzerine merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolu üzerindeki görev yaptığı konsolosluk binası önünde tedbir alan polis, H.U'yu konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına aldı.

Zanlı sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

H.U, yapılan işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürüldü.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen şüphelinin, PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı PKK’lının Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

AA

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