5 Ülkeyi Sarsan Büyük Deprem: 211 Ölü, 2500 Yaralı

Dün akşam saatlerinde Irak, kuzeyindeki Süleymaniye'nin Halepçe bölgesinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, sadece Irak'ı değil, komşu 5 ülkeyi de salladı. Türkiye de onların arasında. Özellikle İran'da büyük yıkıma yol açan depremde en az 211 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te de hissedilen depremde bilanço henüz netleşmedi...

Dün akşam meydana gelen büyük depremle ilgili saat saat yaşananlar şöyle:

21.18: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında deprem meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

21.37: ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Irak'ın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 7.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

21.46: Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter’dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.

İkinci deprem

00.33: Deprem, Duhok ve Erbil’in yanı sıra başkent Bağdat’ta da paniğe yol açtı. Bağdat’ta 20 saniye,diğer kentlerde ise daha uzun hissedilen depremin ardından bir artçı sarsıntı geldi. Bu sarsıntının ise 4.8 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Deprem sebebiyle büyük korku yaşayan halk, geceyi sokaklarda geçirdi. Deprem, Türkiye'de de Diyarbakır, Mardin ve Batman’da korkuya neden oldu.

"Derbendihan'ı derhal tahliye edin"

01.01: Irak'ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

01.25: Dışişleri Bakanlığından, merkez üssü Irak'ın Halepçe kentinin güneybatısı olan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Özellikle Iraklı Kürt kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde yoğun şekilde hissedilen depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

"Kargo uçağımız hazır"

01.44: Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak'ta meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda 70 kişilik enkaz kurtarma ekibi ile Sağlık Bakanlığından medikal kurtarma ekibinin birkaç saat içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağıyla bölgeye gitmek için hazır olacağını söyledi.

Türk Kızılayı devrede

02.16: Türk Kızılayı, Irak'taki depremin ardından Adana'dan bölgeye 10 tır yardım malzemesi gönderdi. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezinden 560 çadır, 2 bin yatak, bin battaniye ve bin 100 ısıtıcı, bölgeye ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

"UMKE hazır bekliyor, hastanelerimiz de hazır"

02.42: Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Irak'taki depreme müdahale için 10'u hekim 316 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) hazır beklediğini bildirdi.

03.23: AFAD harekete geçti: Diyarbakır'dan Irak'taki deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

06.56: İran basınından "İran ve Irak sınırında meydana gelen depremde 211 kişi hayatını kaybetti" açıklaması yapıldı.