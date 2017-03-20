Amasya Özgür-Der’de “28 Şubat Darbesi ve Kazanımlarımız” konusu işlendi.

Amasya Özgür-Der’in gerçekleştirdiği “28 Şubat Darbesi ve Kazanımlarımız” başlıklı semineri, Gaziosmanpaşa Özgür-Der temsilciliğinden Ömer Bitlis sundu.

1923 birinci meclisin feshi ile başlayan “TC darbeler devletinde” 28 Şubat bir yol kazası değil Kemalist yapının ördüğü bir kaderdi diyerek sözlerine başlayan Ömer Bitlis devamında aşağıdaki konulara ve kronolojiye değindi.

Darbe kısaca silahlı ya da silahsız kuvvetler mensuplarının şantaj-baskı zoru ile ülkede ki “meşru” yönetimine el koyması olarak tanımlana bilir. Bu topraklardaki meşhur darbe - muhtıraları sayacak olur isek; birinci meclisin fesh edilmesi, İkinci meclis ve 1950 ye kadar tek parti dönemi, 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 darbesi, 27 nisan 2007 e muhtırası, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi diyebiliriz…

28Şubat’ta yapılan zulümleri kategorize edecek olursak; başörtüsü yasağı, İmam hatiplerin orta kısımlarının kapatılması, 8 yıl kesintisiz eğitim, Kur’an kurslarının kapatılması, kat sayı adaletsizliği, dindar olarak bilinen insanların TSK, polislik vs kurumlardan uzaklaştırılması, İslami hassasiyeti olan özel sektördeki Anadolu Kaplanları vs gibi kurumlara boykot uygulanması, (28 Şubatın bu toprağın insanlarına maliyetinin 100 Milyar USD olduğu tahmin ediliyor.) düzmece suçlamalarla pek çok Müslümanın cezaevlerine atılması, (Halen cezaevlerinde 2000 e yakın Müslüman bulunmaktadır bunların yaklaşık 600’ünün 28 Şubat darbe sürecinden dolayı içeride olduğu biliniyor.) İslami hayat tarzının medyada sürekli aşağılanması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Darbeye karşı direniş adına yapılanlar ise; İmam hatip eylemleri, sabah namazı buluşmaları, Beyazıt-üniversite başörtüsü eylemleri, makaleler, haberler, paneller, “hukuki” yolların denenmesi, dua, sabır, direniş adına ortaya koyulan eylemliliklerin sadece bazılarıdır..

28 Şubat 1997 Darbesinin Kronolojisine gelecek olur isek;

- 24 Aralık 1995: Seçmen sandık başına gitti. Refah Partisi'nin % 23 ile sandıktan birinci parti çıktığı görüldü.

- 11 Eylül 1996: Karadayı, İran devriminden sonra Türkiye'ye kaçan bir İranlı kuvvet komutanının devrimle ilgili anılarını anlatarak, komutanın, "İran'da generaller, Humeyni hareketinin irticanın ta kendisi olduğunu fark ettiklerinde, iş işten geçmişti" diye konuşuyordu.

- 24 Ekim: D-8'ler olarak adlandırılan ve Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya ve Bangladeş'ten oluşan grubun temeli atıldı.

- 54. Hükümet'in Başbakanı Necmettin Erbakan 11 Ocak 1997 günü, konutunda“büyük bir cürüm işleyerek” tarikat lideri ve şeyhlere iftar yemeği verdi.

- 28 Aralık: Travestiler Kraliçesi Sisinin yönetmenliğinde oynanan oyunda Aczimendi lideri Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin bir evde yakalandı. Olay, basında günlerce gündemde tutuldu.

- 17 Ocak 1997: Cumhurbaşkanı S. Demirel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Yargıtay Birinci Ceza Dairesi üyesi Vural Savaş'ı atadı.

- 30 Ocak 1997'de Sincan Belediyesi, Kudüs gecesi düzenledi. Belediye Başkanı Bekir Yıldız, İran elçisinin geldiği gecede sahneye cihad oyunu koydu.

- 5 Şubat'ta Sincan'da 20 tank ve 15 zırhlı araç geçişi oldu.

- 5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erbakan'a mektup gönderdi.

- 28 Şubat'ta MGK toplantısı 9 saat sürdü. MGK laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. Kararda, laiklik için yasaların uygulanması istendi.

- 13 Mart'ta Erbakan, MGK kararlarını imzalamak zorunda kaldı. Ve tarihi manşet atıldı..

- 21 Mayıs'ta Yargıtay Başsavcısı Savaş, "İç savaşa sürüklüyor" dediği RP'nin kapatılması için dava açtı.

- 8 Haziran'da Erbakan başbakanlığı Tansu Çiller'e devretmek için istifa ettiğini açıkladı.

- 30 Haziran'da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk'la birlikte ANASOL-D hükümetini kurdu.

- 16 Ocak 1998: Türkiye'nin birinci partisi RP, "laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı olduğu" iddiasıyla kapatıldı.

- 26 Mart 1999: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı R. Tayyip Erdoğan, Diyarbakır DGM tarafından şiir okuduğu için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başlarına gelecekleri bilseler olacakları asarlardı herhalde..

- 20 Nisan 1999: 18 Nisan seçimlerinin sonuçları belli oldu: ANAP % 13.4 (85 milletvekili), MHP % 18 (128 milletvekili), DYP % 12.2 (89 milletvekili), FP (Kapatılan RP yerine açılan parti) % 15.4 (109 milletvekili), DSP % 21.7 (136 milletvekili), Bağımsız 3.

- 3 Mayıs: Merve Kavakçı'nın Meclis'te başörtülü olarak yemin etmesizalimler tarafından engellendi.

Ama pes edilmedi ve direniş 1000 yıl sürecek denen 28 Şubat darbesini 10 yıl içinde tarihe gömdü..

.Hasılı kelam, Kemalizm kesintisiz darbe düzenidir zulümdür..

İnkılaplar ve darbeler ile bize yapılan da budur...

Slayt gösterimi eşliğinde sunulan seminer geçmişi tekrar hatırlattı ve unutulmaması gerektiğini vurguladı.