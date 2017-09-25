18 Yaşındaki Gençlere Muhtar Olma Yolu Açılıyor

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Uyum yasaları kapsamında belediye başkanı ve muhtar adayları için de 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesi için çalışma yapılıyor. Böylece, tüm seçimlerde adaylık yaş sınırı 18'e indirilmiş olacak. Mahalli idarelerin yetkileri, belediye başkanı ve muhtarların yetkileri konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor

Milliyet'in haberine göre; 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Anayasa değişikliğine paralel olarak yasalarda bir dizi değişiklik yapması gereken hükümet, "uyum yasaları" çalışmalarında son aşamaya geldi. Seçim barajı ve benzeri temel düzenlemeler üzerindeki tartışmalar sürerken, bazı düzenlemelerde ise ilerleme kaydedildi.

İlk adım Mart 2018'den önce atılacak

Yapılacak değişikliklerin bir bölümünün 2019'da yapılacak yerel seçimde de uygulanmasını isteyen hükümet, seçimden en az 1 yıl önce düzenlemelerin yasalaşması gerektiği için Mart 2018 öncesinde adım atmayı tasarlıyor.

Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e indirildi. Uyum yasaları kapsamında belediye başkanı ve muhtar adayları için de 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesi için çalışma yapılıyor. Böylece, tüm seçimlerde adaylık yaş sınırı 18'e indirilmiş olacak.

Mahalli idarelerin yetkileri, belediye başkanı ve muhtarların yetkileri konusunda da çeşitli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak