Ankara’da görülen 15 Temmuz ana davasının savcısı değişti. Değişikliğe Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümü gerekçe gösterildi.

Ankara Cumhuriyet Başsvacılığındaki yeni iş bölümüne göre, başsavcıvekilleri Ali Kuşçuoğlu, Ergün Şahin ve Mehmet Odabaşı, darbe soruşturmalarının da yürütüldüğü Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevlendirildi.