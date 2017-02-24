136 Diplomatik Pasaportlu Almanya’ya İltica Başvurusu Yaptı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
24.02.2017 20:56
136 Diplomatik Pasaportlu Almanya’ya İltica Başvurusu Yaptı
Almanya, darbe girişimi sonrası Türkiye’den 136 diplomatik pasaport sahibinin bu ülkeye iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Alman hükümetiTürkiye'den 136 diplomatik pasaport taşıyan kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu’nun soru önergesine verdiği cevapta, iltica talebinde bulunanların asker, elçi, diplomat veya aile üyesi gibi gruplara dahil olup olmamalarına göre değil, vatandaşlıklarına ilişkin istatistik tutulduğu ifade edildi.

Cevapta, bununla birlikte Alman hükümetinin Türkiye’den 136 diplomatik pasaport hamilinin iltica talebinde bulunduğu bilgisine sahip olduğu belirtilerek, bu sayının aile üyelerini de içerdiği kaydedildi.

"Taleplerin hiçbirisi hakkında karar verilmedi"

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate, yaptığı açıklamada, iltica taleplerine kişilerin diplomat olmalarından ötürü öncelik verilmediğini belirterek, söz konusu başvurulara ilişkin sürecin devam ettiğini belirtti.

Plate, taleplerin hiçbirisi hakkında karar verilmediğini ifade etti.

Türkiye’den iltica taleplerinin 2015’in ortalarından itibaren arttığına işaret eden Plate, 2014 yılında bin 800, 2015’te 4 bin 600, 2016’da da 5 bin 700 kişinin iltica başvurusu yaptığını kaydetti.

AA

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