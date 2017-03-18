Yunanistan'da Sığınmacılara Destek Gösterisi

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18.03.2017 22:54
Yunanistan'da Sığınmacılara Destek Gösterisi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık bin dolayında kişi, sığınmacılara destek amacıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, kentin Omonia Meydanı'nda bir araya gelerek, Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binaya doğru yürüdü. Irkçılık karşıtı örgütler tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da bulunduğu birçok sığınmacı da katıldı.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş karşıtı sloganlar atan göstericiler, AB ofislerinin yanındaki Avusturya Büyükelçiliği binasına kırmızı boya attı.

Göstericiler ayrıca, "Avrupa'da toplama kamplarına hayır. Neo-Naziler dışarı", "Sınırları açın" ve "AB-Türkiye anlaşmasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık 3 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

AA

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