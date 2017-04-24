YSK CHP’nin Başvurusunu Reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin halk oylamasının kesin sonuçlarının Danıştay’a açılan dava karara bağlanana kadar açıklanmaması yönündeki talebini reddetti.
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CHP’nin avukatı Atilla Kart, halk oylamasının sonuçlarına yönelik itirazlara ilişkin hukuki aşamalar sonuçlanıncaya kadar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçları kesinleştirme işlemine dair yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da geçen hafta dava açmıştı.
Kart, aynı taleple YSK’ya da başvurmuştu.
AA’da yer alan habere göre, Kart’ın başvurusunu değerlendiren YSK, CHP’nin talebini reddetti.
Etiketler : halk oylaması, referandum, chp
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