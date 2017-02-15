Yine Şortla, Mini Etekle Başörtüsünü Eşitleme Densizliği!

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
15.02.2017 17:15
Yine Şortla, Mini Etekle Başörtüsünü Eşitleme Densizliği!
Maltepe’de genç bir kıza saldırıp başörtüsünü başından çekip alan manyağın eylemini kınarken, illa da şortu, mini eteği meşrulaştırmak zorunda mısınız?

Haksöz Haber

Dün İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir yolcu minibüsünde yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Başörtüsünden dolayı genç bir kıza saldıran ve aşırı doz laiklik komasına girmiş olduğu anlaşılan bir manyağın eylemi toplumun zihninde geçmişte karşılaşılan manzaraların canlanmasına sebep oldu.

Genç kıza hakaret edip, vuran ve başörtüsünü başından çeken, sonrasında ise gözaltına alınıp bilahare tutuklanan kadının yerinin gerçekten hapishane mi, yoksa tımarhane mi olduğu hususunda net bir kanaatimiz yok. Aslında bu konunun mahkeme tarafından da etraflıca tartışılmış olması gerektiğini düşünüyor ve ciddi manada rahatsız olduğu anlaşılan bu hasta ruhlu şahıs için şifa diliyoruz.

Bu hadise vesilesiyle gündeme gelen kınama-lanetleme açıklamalarının mahiyetine ilişkin olarak da 2 noktanın altını çizme gereği duyuyoruz.

Öncelikle burada saldırıya uğrayan şeyin “yaşam tarzı” olduğu söylemi samimi gelmiyor. Saldırı başörtüsü özelinde doğrudan İslami kimlik ve değerlere yöneliktir. Kemalist sistemin kirli-paslı geleneğini yansıtmaktadır. Yaşam tarzı vb. kavramsallaştırmalarla konunun köklü boyutunu örtmek, arka planını geçiştirmek kabul edilemez.

İkinci olarak da, ne yazık ki başörtülüye yapılan saldırıyı kınayanların bazısının söyleminde başörtüsü takmak ile şort giymek, mini etek giymek vb. müfsid eylemler eşitlenmeye çalışılmaktadır. Bu çirkin ve hadsiz bir benzetmedir. Belki dini ve ahlaki herhangi bir değeri bulunmayan birileri açısından bu böyle görülebilir, bu iki farklı eylem isteyen kadının ya da kişinin ne istiyorsa giyebileceği, o şekilde gezebileceği zemininde eşitlenebilir. Ama ahlaki bir kaygı taşıyan, helal-haram ölçüsüne inanan ya da inandığını söyleyen birileri için bu eşitleme asla olacak şey değildir, kıyaslanmaları bile kabul edilemez!

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnadına Etnisite Vurgusu, Geri Tepmeli Bir Silah Gibidir!13 Şubat 2017 Pazartesi 12:26
  • Siyasi Partiler Hangi Argümanlarla Referanduma Gidiyor?12 Şubat 2017 Pazar 19:38
  • İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası12 Şubat 2017 Pazar 18:49
  • Türkiye-Sünnîlik İlişkisi Üzerine Bir Analiz12 Şubat 2017 Pazar 18:31
  • “Ya Bizden Yanasınız Ya da Teröristlerden” Mantığından Farkı Ne?12 Şubat 2017 Pazar 17:35
  • Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak12 Şubat 2017 Pazar 03:18
  • Troller Sorunu, FETÖ Mağduriyetleri ve AK Parti’ye Maliyeti11 Şubat 2017 Cumartesi 13:04
  • Neden İhraç Edildiler?10 Şubat 2017 Cuma 16:55
  • OHAL Böyle mi Yürütülmeli?10 Şubat 2017 Cuma 12:02
  • Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?09 Şubat 2017 Perşembe 16:01
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim