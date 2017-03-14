YGS'de Kopya Çekmeye Çalışan 5 Kişi Düzenekle Yakalandı
Şanlıurfa'da hafta sonu yapılan YGS'de dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekmeye çalışan 5 kişi üzerlerinde düzeneklerle yakalandı
Şanlıurfa'da Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) dijital haberleşme cihazlarıyla kopya çekmeye çalışan 5 kişi, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu yapılan YGS'ye giren Mehmet K, İbrahim Ş, Mehmet G, Mesut T. ve Beytullah B'nin dijital haberleşme cihazları yardımıyla kopya çekmeye çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin üst aramasında cep telefonları, bluetooth cihazını sabitleyen kol bandı, 4 ayakkabı tabanına gizlenmiş düzenek ve not kağıtları ele geçirildi.
Şahısların, bluetooth cihazını kollarındaki serum kelebeği setinin altına gizlediği tespit edildi.
AA
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