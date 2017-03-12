YGS Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

»Ana Sayfa»Eğitim
12.03.2017 20:11
YGS Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın soruları ve cevap anahtarını yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGSsoruları ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YGS'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına "www.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceği bildirildi.

YGS'de kullanılan soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde bulunduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilen duyuruda, soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ehliyet Alacaklar İçin 'Otomatik' Düzenlemesi07 Mart 2017 Salı 12:40
  • Bakanlıktan Çiftlere Evlilik Öncesi 'Eğitim Kitabı'06 Mart 2017 Pazartesi 14:39
  • Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak05 Mart 2017 Pazar 09:47
  • KPSS Branş Sıralamaları Yayınlandı02 Mart 2017 Perşembe 13:02
  • Yörük Çocuklarının Zorlu Okul Yolculuğu01 Mart 2017 Çarşamba 12:57
  • Ege Üniversitesi Rektörü Açığa Alındı28 Şubat 2017 Salı 19:16
  • MEB, Suriyeliler İçin 2 Bin 78 Eğitim Personeli Alacak28 Şubat 2017 Salı 14:37
  • Açıköğretimde Yabancı Dilde Eğitim Başlıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 13:14
  • Açıköğretim'de Kayıt Yenileme Süresi Uzatıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 09:36
  • Yeni Müfredat İçin 185 Bin Görüş Mercek Altında24 Şubat 2017 Cuma 15:13
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim