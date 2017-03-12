YGS Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın soruları ve cevap anahtarını yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (2017 YGS) soruları ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YGS'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarına "www.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceği bildirildi.
YGS'de kullanılan soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde bulunduğu ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilen duyuruda, soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı kaydedildi.
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