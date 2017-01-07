Yersiz Tartışmaları Başlatmanın Tam Zamanı Şimdi İse...
Bu günlerde bazı iddialı açıklamalar yapılıyor; böyle hassas zamanlarda, ‘Şimdi bunların zamanı mı?’ dedirttirecek cinsten.. Belki, bazılarınca da, ‘tam zamanı’ olarak görülebilir.
Selahaddin e. Çakırgil’in yorumu:
Bu günlerde bazı iddialı açıklamalar yapılıyor; böyle hassas zamanlarda, ‘Şimdi bunların zamanı mı?’ dedirttirecek cinsten.. Belki, bazılarınca da, ‘tam zamanı’ olarak görülebilir.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ‘Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gönderdiği cevabî yazıda ilginç bir iddia vardı. Devletin en tepe noktasına gelmiş ve orada 7 yıl kalmış bir kimse olarak Abdullah Bey’in söylediklerinin bir ağırlığı elbette vardır.
Ancak Abdullah Bey’in son açıklamasındaki özellikle bir nokta çok su götürür.
Konu, 2012 yılında, Tayyib Bey’in tam da ‘kamuoyuna açıklanmayan’ ikinci bir ameliyata gireceği hassas bir sırada, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın savcılıkça ifadesinin alınmak istenmesi..
Etiketler: selahaddin e. çakırgil, abdullah gül, numan kutulmuş, suriye, hakan fidan
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Yersiz Tartışmaları Başlatmanın Tam Zamanı Şimdi İse...Bu günlerde bazı iddialı açıklamalar yapılıyor; böyle hassas zamanlarda, ‘Şimdi bunların zamanı mı?’ dedirttirecek cinsten.. Belki, bazılarınca da, ‘tam zamanı’ olarak görülebilir.
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