Yeni Müfredat Ne Getiriyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredat taslağında 53 farklı dersin öğretim programı yeniden yazıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyunun görüşüne sunduğu yeni müfredat taslağı pek çok değişiklik içeriyor.
Dil bilgisi artık 2. değil 5. sınıfta
Yeni müfredat taslağına göre Türkçe derslerinde birinci sınıftan itibaren gramer ağırlıklı bir Türkçe eğitimi yerine okuma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesi için kazanımlar ağırlıklı olarak öğretilecek. Daha önce ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlayan dil bilgisi kazanımları, taslakta beşinci sınıftan itibaren sözlü iletişim, okuma ve yazma öğrenme alanlarının içerisine yerleştirildi. Dil bilgisi kazanımları, dil ile ilgili kural ve tanımları ezberleten bir anlayışın aksine anlam ve işlevi ön plana çıkaran bir anlayışla yeniden yapılandırıldı.
Daha önceki Türkçe müfredatında birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar 494 olan kazanım sayısı yeni müfredatta 366'ya indirilerek, sadeleştirildi.
PISA becerileri müfredatta
Türkçe dersi müfredatında okuduğunu anlama becerisini geliştirmeye yönelik kazanım ve açıklamalar, PISA gibi uluslararası sınavlarda ölçülen becerileri yansıtacak şekilde yapılandırıldı. Buna göre, Türkçe derslerinde öğrencilerin metin içerisinde açıkça verilen bilgiler doğrultusunda bilgiyi bulma, bilgileri sıralama ve gruplandırma gibi basit düzeyde işlemler dışında, eleştirel düşünme, soyut düşünme, analitik düşünme, elde edilen bilgiler ile gerçek hayat arasında ilişkiler kurabilme gibi daha üst seviyedeki becerilerin gelişmesine de olanak sağlandı.
'Fen ve mühendislik uygulamaları' ünitesi kondu
Fen bilgisi müfredatına ise 4. sınıftan itibaren 'fen ve mühendislik uygulamaları' ünitesi getirildi. Bu kapsamda öğrenciler bilimsel yenilikçi ürün tasarlayacak ve bunu yıl sonunda okulda 'şenlik ortamında' tanıtacak. Öğrenciler, 6. sınıftan itibaren ise bilimsel ürünlerini pazarlamak için stratejiler geliştirecek, tanıtım için gazete, internet veya televizyon reklamı tasarlayacak. Böylece yenilikçilik ve girişimcilik eğitimine de başlangıç yapılması amaçlanıyor. İlkokul ve ortaokullarda fen bilimleri dersleri, yeni dönemden itibaren biyoloji yerine astronomiyle başlayacak, öğrencilerin bu yolla bilimi daha çok sevmeleri hedefleniyor.
Atatürk’ün hayatı yeniden planlandı
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıfta okutulan hayat bilgisi müfredatında Atatürk’ün hayatına ilişkin üniteler de yeniden planlandı. Bu değişikliğe göre 1. sınıfta sadece Atatürk’ün doğum yeri, anne babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabiri öğrenilecek. 2. sınıfta Atatürk’ün çocukluğu ve öğrencilik yılları, 3. sınıfta ise kişilik özellikleri öğretilecek. Atatürk’ün askeri ve siyasi hayatı ise 4. sınıftan itibaren öğretilecek.
15 Temmuz Hayat Bilgisi ve Felsefe müfredatında
Yeni müfredatta çeşitli derslerin içinde 15 Temmuz Darbe Girişimi de var. Hayat Bilgisi dersinde Milli Günler ve Bayramlar başlığı altında 15 Temmuz "Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" olarak yer aldı. 6. sınıfta sosyal bilgiler dersinde ise ayrıca bir ünite olarak ele alınacak. Etkin vatadaşlık öğretilirken demokrasi de anlatılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz’a da yer verilecek. Öğrenciler lisede de felsefe dersinde 15 Temmuz’u işleyecek. Hatta öğrencilerden "halk direnişini" anlatan özgün metin yazmaları istenecek.
28 Şubat süreci ve 1999 depremleri de müfredatta
Sadece 15 Temmuz değil yakın tarihe dair başka olaylar da yeni müfredatta yer alıyor. Lisede okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi müfredatında 1990 sonrasındaki siyasi, sosyo kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmelere de yer verilecek. Bu kapsamda. 28 Şubat süreci, 1999 depremleri, Oktay Sinanoğlu ve Aziz Sancar’ın bilim dünyasına katkıları anltılacak. Bu derste "Irak ve Suriye’deki siyasi-sosyal gelişmelerin bölgeye ve Türkiye’ye etkileri", "Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Suriye’den ülkemize ve Avrupa’ya yaşanan göçlere yönelik politikaları" da işlenecek. 15 Temmuz üzerinden "PKK, FETÖ/PDY'nin ortaya çıkış nedenleri ile terörü önlemeye yönelik tedbirlere" değinilecek.
10 Şubat'a kadar öneriler ve eleştiriler bekleniyor
Yeni müfredat taslağında 53 farklı dersin müfredatı yer alıyor. Programın ayrıntılarına mufredat.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bakanlığa iletilecek öneriler ve eleştiriler için son gün 10 Şubat. Taslağa, tartışılıp üzerinde son değişiklikler yapıldıktan sonra son hali verilecek. Müfredat 2017-2018 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. 1 ,5 ve 9. sınıflar gelecek yıldan itibaren yeni hazırlanan müfredata göre eğitim alacak. Yani bu sene, gelecek sene ve sonraki takip eden sene, değişen müfredattan dolayı liseye girişte uygulanan TEOG sınavlarında, üniversiteye girişte uygulanan YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile seçmeli derslerin müfredatları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Kaynak: AA, Al Jazeera
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