Yemen’de Bir Annenin Feryadı: Açlık Onu Bitirdi

Birleşmiş Milletler’in (BM) birçok kez “kıtlık” uyarısında bulunarak “acil yardım” çağrısı yaptığı Yemen’de beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı her geçen gün artıyor.

“Ama Çok Geçti”

İşte, onlardan biri 7 yaşındaki Cemile’nin annesi kızını kurtaramadığını söylüyor:

“Çok hastaydı. Açlık onu bitirdi. Hastaneye götürdük ama bir işe yaramadı. Tüm paramızı onun sağlığa kavuşması için harcadık. Koyunlarımızı sattık. Ama çok geçti. Kurtaramadık.”

“Bu Sayı Çok Hızlı Bir Şekilde Artıyor”

BM Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) Güney Sudan, Somali, Nijerya ve Yemen’de 22 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu “Zaman tükeniyor.” diyerek duyurmuştu.

Yemen’e bir ziyaret gerçekleştiren Norveçli mülteci konseyi yetkilisi Jan Egeland da şöyle söylüyor:

“Yarım milyon çocukta akut ağır beslenme yetersizliği var. Bu onların açlıktan ölümün eşiğinde oldukları anlamına geliyor. Bu sayı çok hızlı bir şekilde artıyor. Ülkenin kuzeyinde, doğusunda, batısında, her yerde artıyor.”

İhtiyacın Sadece Yüzde 15’i Tedarik Edilebildi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçtiğimiz haftalarda Yemen’de dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığını belirterek, “Hayat kurtarmak için şimdi harekete geçmeliyiz.” demişti.

Fakat tüm çağrılara rağmen BM şimdiye kadar Yemen için 2017’de istediği acil 2,1 milyar dolar yardımın ancak yüzde 15’ini tedarik edebildi.

Kaynak: Euro News