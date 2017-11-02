Yemen Başbakanı: Karar Yetkisi Husilerde Değil, İran’da

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew Tauler'i kabul eden Bin Dağr, "Husiler, barış konusunda bir gün bile ciddi olmadı. Çünkü karar yetkileri, İran'daki destekçilerinin elinde." dedi.

Bin Dağr, İran'ı "komşu ülkelere ve uluslararası topluma şantaj için sivillerin hayatları ve kanlarıyla kumar oynamakla" suçladı.

Öte yandan ABD'nin Sana Büyükelçisi Tauler da ülkesinin Yemen'deki meşru yönetime destek verdiğini yineledi.

Yemen'in birliği ve istikrarını istediklerini belirten Tauler, ABD olarak İran'ın Yemen'e ve bölgeye müdahalesinin boyutları ve tehlikesinin farkında olduklarını ifade etti.

İranlı yetkililerden ya da Husilerden ise söz konusu açıklamalara yönelik herhangi bir cevap gelmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed, Yemen'deki savaşı durdurmak, taraflar arasında barış anlaşması gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor. Meşru hükümet ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran'ı Husilere silah desteği vermekle suçluyor. İran ise bu iddiaları yalanlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

AA