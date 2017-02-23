Yabancıya ve Gurbetçiye KDV'siz Konut İmkanı
Teklif, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getirirken iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasını da öngörüyor.
TBMM Genel Kurulunda, mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifinin" birinci bölümü kabul edildi.
Teklife göre yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV ödemeyecek.
KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.
Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor
Teklifle, İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidilerek iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor.
Sandığın gelirleri Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, sandığın açık vermesi durumunda devletçe sağlanacak katkılardan, sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan oluşacak.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olacak. Düzenleme kapsamına giren ve halen faaliyette olanlar düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacak.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, sandık sigortalıları ve devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi ödeyecek.
İsteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar kapsam dışında tutulacak.
Vergisini düzenli ödeyen mükellefe indirim
Gelir Vergisi Kanununun 121. maddesi, "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenleniyor.
Buna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.
Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı
- Yabancıya ve Gurbetçiye KDV'siz Konut İmkanı
- Mısır'da Darbe Karşıtı 25 Öğrenciye Hapis Cezası
- De Mistura’dan Yeni Cenevre Görüşmelerine Dair Açıklama
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Lindsay Lohan Başörtüsü Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradı!
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
- Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!
- Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- “Huzistan Halkı ‘Sessiz Bir Ölümde’ Yok Oluyor”
- “Dünyada Üretilen Gıdanın Yüzde 20’si Ziyan Oluyor”
- ABD'de Göçmenler İçin Cezaevi Sayısı Artırılıyor
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim