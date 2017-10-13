Ürdün Kralı'ndan Hamas ve Fetih Anlaşmasına Tebrik

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah'ın, Hamas ile Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'de anlaşmaya varmasından dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Filistinli lideri tebrik ettiği belirtildi.

Abbas'ın ise Kral Abdullah'ın Filistin halkına verdiği destek ve çözüm konusunda gösterdiği çabadan övgüyle bahsettiği ifade edildi.

Hamas ve Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" dün imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.