“Türkiye’de Her Beş Kişiden Biri Obez”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “2016 Türkiye Sağlık Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 19,9 iken, 2016’da yüzde 19,6’ya geriledi.

Cinsiyet özelinde bakıldığında, kadınların yüzde 23,9’unun obez, yüzde 30,1’inin ise obez öncesi olduğu tespit edildi. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 15,2 ve yüzde 38,6 olarak belirlendi.

En Çok Görülen Hastalıklar

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde, yüzde 42,6 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bu oran 2014’te yüzde 41,9 düzeyindeydi. Bunu yüzde 32,3 ile ishal, yüzde 11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.

Söz konusu dönemde 7-14 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 23,4 ile en fazla ağız ve diş sağlığı sorunları görüldü. Bunu yüzde 13,6 ile gözle ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile enfeksiyöz hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları ve yüzde 3,3 ile beslenmeyle ilişkili hastalıklar takip etti.

Geçen yıl 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri ise sırasıyla yüzde 27,1 ile bel bölgesi, yüzde 18,1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15,8 ile hipertansiyon, yüzde 10,8 ile alerji ve yüzde 9,1 ile diyabet oldu.

Tütün Kullanan Bireylerin Oranı Azaldı

Öte yandan, her gün tütün kullanan bireylerin oranı geçen yıl yüzde 26,5 olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde yüzde 40,1, kadınlarda ise yüzde 13,3 oldu. Her gün tütün kullanan bireylerin oranı 2014’te yüzde 27,3 düzeyindeydi.

Kaynak: AA