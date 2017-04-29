“Türkiye’de Günde 6 Milyon Ekmek İsraf Ediliyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 300 gram üzerinden günlük olarak yaklaşık 85 milyon ekmek üretildiğini, tüketimin ise 79 milyon civarında olduğunu ifade ederek, geriye kalan kısmın ise çöpe gittiğini bildirdi.

“İsraf Önlenirse Zam Yapmaya Gerek Kalmayacak”

AA’da yer alan habere göre, israf edilen ekmek miktarının geçmişte daha da fazla olduğunu belirten Palandöken, bakanlıklar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdikleri kampanyalarla israfın bir ölçüde önüne geçtiklerini ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılmasına gerek kalmayacağını vurgulayan Palandöken, buğday ithalatının da önüne geçilebileceğine işaret etti.

“Tarlada da İsraf Büyük Boyutlara Ulaştı”

Türkiye’de yaş sebze ve meyvenin de bir kısmının tarladan sofraya gelinceye kadar israf edildiğini belirten Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilmeden kaybediliyor. Meyve ve sebzelerde toplama sırasında yüzde 4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada da yüzde 3-10 civarında israf yaşanıyor. İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye’nin tamamı doyar, Türkiye’de 60 hastane, 120 okul yapılır.”