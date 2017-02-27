Tunus'ta Kimya Tesisi Protestosu
Safakes Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.
Tunus'un Safakes kentindeki Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti. Göstericiler, söz konusu tesisin kapatılmasını talep etti.
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Tunus'ta Kimya Tesisi ProtestosuSafakes Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.
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