Tunus'ta Kimya Tesisi Protestosu

Safakes Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti.

Tunus'un Safakes kentindeki Valilik Binası önünde toplanan yüzlerce kişi, kent sakinlerinin sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Es-Seyyab Kimya Tesisi'ni protesto etti. Göstericiler, söz konusu tesisin kapatılmasını talep etti.