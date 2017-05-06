Topbaş'ın FETÖ'cü Damadına Gülen Adalet Onlara da Uğrayacak mı?

Faruk Arslan’ın haberi:

Belkavli Epilepsi Hastası Değil mi?

FETÖ’ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı’nın 8 aylık cezaevi serüvenin epilepsi hastası olduğu iddiasıyla son bulması, demir parmaklıklar arkasında yıllardır hastalıklarla pençeleşen 28 Şubat mazlumlarını gündeme getirdi. Kavurmacı gibi epilepsi hastası olan Sivas davası mahkumu Faruk Belkavli başta olmak üzere 28 Şubat mağduru birçok kişi, yıllardır zindanlarda ilaçlar ve ameliyatlarla ayakta durmaya çalışıyor.

8 AYDA TAHLİYE

FETÖ’ye ait TUSKON’a üye olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden TUSKON Başkanı Rızanur Meral’i alkışlayanlar arasında yer alan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın 8 Eylül 2016’da başlayan tutukluluk süreci, 8 ayda son buldu. Ömer Faruk Kavurmacı, özel bir hastaneden aldığı ‘epilepsi (sara) hastalığı’ raporu ile İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla tahliye edildi. Çeşitli tartışmaları da beraberinde getiren tahiye kararı sonrası yıllardır demir parmalıklar ardında çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan ancak tahliye hakkından faydalanamayan 28 Şubat mağdurları gündeme geldi.

24 YILDIR MAHKUM OLAN BELKAVLİ DE SARA HASTASI

Hastalık gerekçesiyle 8 ayda tahliye edilen Kavurmacı gibi sara hastalığından muzdarip olan Sivas davası mahkumu Faruk Belkavli tam 24 yıldır tutuklu. Hemen hemen her gün sara krizleri geçiren Belkavli, tahliye edilmeyi beklerken temmuz 2016’da Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nden, ailesine daha uzak olan Kırşehir E Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi. Ağır sara hastası Belkavli’nin ailesine daha yakın cezaevlerine nakledilmesi yönünde verdiği dilekçeleri ise bir bir reddedildi. Belkavli temmuzdan bu yana ailesiyle görüşemiyor.

GEZ’İN SAKATLIK TEHLİKESİ VAR, AİLESİYLE BİLE GÖRÜŞEMİYOR

Belkavli gibi Sivas olaylarına karıştığı iddiasyla 24 yıldır ahir ömrünü cezaevlerinde geçiren Ömer Faruk Gez de hastalık pençesinde. Ayağından rahatsız olan Sivas mazlumu Gez, ikinci kez ameliyat olmayı bekliyor. Sakat kalma tehlikesiyle baş başa olan Gez, bulunduğu Kırşehir Cezaevi’nin ailesine uzak mesafede olması dolayısıyla tam 10 aydır anne-babasıyla görüşemiyor.

KILIÇ 83 YAŞINDA, AYAKTA DAHİ DURAMIYOR

Bir diğer Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç, 24 yıl önce 59 yaşında girdiği cezaevinde 83 yaşına geldi. Sivas Emniyet Müdürlüğü’ne ait televizyonu tamir ettikten sonra konulan video kaseti izlerken Aziz Nesin’i eleştirdiği gerekçesiyle keyfi bir şekilde tutuklanan Kılıç, kalp ve tansiyon hastası. Yürüyemeyecek halde olan, bazı açık görüşlere dahi katılamayan Sivas mazlumu Kılıç, namazlarını sandalyede kılabiliyor, ilaçlarla hayatını sürdürüyor.

ARSLAN’IN 4 KALP DAMARI TIKALI

İslâmi kimliğiyle bilinen mütedeyyin insanların uyduruk gerekçelerle cezaevlerine atıldığı Hizbullah davasında mağdur edilen Ahmet Arslan ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 28 Şubat zulmünün etkisini en fazla hissettirdiği 2001 yılında hürriyeti elinden alınarak tutsak edilen Ahmet Arslan’ın şeker ve tansiyon hastalığının yanı sıra 4 ayrı kalp damarında yüzde 100 tıkanma bulunuyor. 18 ayrı ilaç kullanan Arslan, doktorlarının ifadesine göre her an kalp krizi geçirebilir.

DEMİR ÖLÜMCÜL HASTA

İslami faaliyetler sebebiyle 2001 yılında mahkum edilen Yasin Demir, ölümcül hasta. 28 Şubat sürecinde 36 yıl hüküm giyen Yasin Demir 16 yıldır tahliye bekliyor. Hepatit b ve 'delta süper enfeksiyonu' hastalıklarına yakalanan Demir’in ismi gündeme dahi gelmiyor.

ALPSOY KOLON KANSERİ, BABASI YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANIYOR

28 Şubat sürecinde 2000 yılında tutuklanan Şeyhmus Alpsoy, Tekirdağ 2 Nolu F-Tipi Cezaevinde hastalığa yakalandı. Kolon kanseri olan Şeyhmus Alpsoy, 17 yıldır adalet bekliyor. Şeyhmus Alpsoy ile birlikte Hizbullah davasından hüküm giyen baba Mehmet Emin Alpsoy da oğlu ile birlikte sağlık sorunları yaşıyor. 70 yaşında olan, bel fıtığı hastalığı ve ayağındaki sakatlıktan dolayı yürümekte zorlanıyor. Baba ve oğul Alpsoy da hasta mahkumlara uygulanan tahliye hakkından mahrum bırakılan Müslümanlar arasında.

OLAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ, DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

İslami kimliğinden dolayı 28 Şubat zulmünde tevkif edilen, 16 yıldır

tutuklu bulunan Mehmet Olam kalp hastası. Geçirdiği kalp krizi sonrası cezaevinde ameliyat olan Olam’ın cezaevi şartlarında durumu her gün daha kötüye gidiyor. Mehmet Olam da Faruk Belkavli, Ömer Faruk Gez, Ahmet Turan Kılıç, Ahmet Arslan, Şehmus Alpsoy, Yasin Demir ve M. Emin Alpsoy gibi hastalık nedeniyle tahliye hakkından faydalanmayı bekleyen 28 Şubat mağdurları arasında.

Kaynak: Yeni Akit