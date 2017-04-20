The Guardian İkinci Gezi Kalkışması İçin Kışkırtıcı Yayınlar Yapıyor
The Guardian: "Evet" diyenler demokrasi düşmanı
Batı medyası referandum süresince de açıkça "hayır" propagandası yaptı. The Guardian gazetesi hızını alamayarak "evet" diyecekleri de demokrasi düşmanı ilan etti.
Gazete referandum sonucunu "Türkiye'nin siyasi tarihinin iç karartıcı dönemi" olarak yorumladı.
The Guardian kara propaganda yaptı
Star gazetesinin yer verdiği habere göre, The Guardian, Atatürk'ü kullanarak kara propaganda yaptı: Türkiye, Atatürk'ün mirasını destekleyenlerle, alaşağı etmek isteyenlerin, seküler sistemi savunanlarla muhafazakar İslami değerleri benimseyenlerin, Kürt milliyetçileriyle Türk milliyetçilerinin, bir zamanlar egemen olan askeri yapıyla AK Parti elitlerinin arasında bölünmüş bir toplum ve bu gerilimin daha da artması kaçınılmaz.
Sokak çağrısı yaptı
Gazete bu kez de sokakları karıştıracak eylemler için çağrı yaptı hem de Batı'nın buna destek vereceğini söyledi: Sokak eylemleri yeniden başlayabilir. Fakat şu an için, Avrupa'nın sunabileceği büyün desteği hak eden kişiler yalnızca Türkiye'nin demokratları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeniden sokak eylemleri başlayabilir Batı da buna destek verebilir.
"Gezi"de de aynısını yaptılar
Batı'nın terör kışkırtıcılığı yapması gerginlik yaratacak sokak eylemlerini desteklemesi ilk değil. Soros destekli Gezi döneminde de, Türkiye yerel seçimlere giderken de aynı tavır sergilendi.
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