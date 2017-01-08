'Terör Anketi'nden % 80,3 Oranında Amerika Karşıtlığı Çıktı!
Kamuoyu yoklamaları ve seçim anketleri alanında faaliyet gösteren A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ün Milliyet gazetesinde yer alan ve Aralık 2016'da 3 bin 35 denekle yaptıkları araştırmasına göre, halkın büyük çoğunluğu terör örgütlerinin "arkalarında bir takım güçlerle hareket ettiğine" inanıyor. Sorulara parti aidiyetiyle yanıtlar verildiğini vurgulayan Adil Gür, buna rağmen terör ve arkasındaki güçler konularında ortak yanıtlar geldiğini anlattı.
42 ilde yapılan araştırmaya göre, "Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. Sizce bu terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?" sorusuna % 24, örgütlerin tek başına hareket ettiği yanıtnı verdi. % 76 ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.
Araştırmaya göre bugün seçim olsa HDP seçmeninin % 39.2’si terörü terör örgütlerinin tek başlarına yaptıklarını düşünürken, AK Parti seçmeninin % 75,7’si, MHP seçmeninin % 78,7’si, CHP seçmeninin ise % 77,1’i arkalarında başka güçler olduğu görüşünde.
Terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünenlere, "Terörü desteklediğini düşündüğünüz bu güçler kim veya kimler?" diye soruldu. Teröre destek verdiği düşünülen en büyük güç % 80,3 ile Amerika. Amerika’yı % 45,1 ile İsrail, % 34,5 ile AB ülkeleri, % 22, 9 ile dış güçler, % 17,6 ile Rusya, % 8,9 ile derin devlet, % 8,3 ile İran takip etti.
Terörü destekleyen güçler olduğunu düşünen AK Parti seçmeninin % 85,3’ü bu gücün Amerika, % 55,7’si İsrail olduğunu düşünüyor. CHP seçmeninin % 15, 7’si derin devlet, HDP seçmeninin % 46,8’i Rusya, MHP seçmeninin % 44,3’ü ise AB ülkeleri yanıtlarını genel ortalamanın üzerinde ifade etti.
ABD ile ilişkiler Trump'la nasıl olur?
Deneklere, "Bildiğiniz gibi Amerika’da seçimleri Donald Trump kazandı. Yakında da göreve başlayacak. Sizce Trump’la birlikte Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?" diye de soruldu. % 33'ü Trump’la birlikte Türkiye ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünüyor. Daha iyi olacak diyenler % 26, 8. Aynı-değişmeyecek diyenler ise % 40,2.
AK Parti seçmeninin % 41,4’ü daha iyi olacak derken, CHP seçmeninin % 43,3’ü, MHP seçmeninin % 40,2’si, HDP seçmeninin % 60,4’ü daha kötü olacağı görüşünde.
Terörle ilgili kim ne düşünüyor?
Terör örgütlerinin arkasında bir takım güçler olduğunu düşünenleri genel ortalamanın biraz üzerinde erkekler oluşturdu. Kadınların yüzde 27,2’si terör öğütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde yüzde yaklaşık 20,8.
Kadınların yüzde 72,8’i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79,2'ye kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine yükseliyor.
Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin % 81,4’ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünüyor.
İlkokul mezunları arasında terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29,8 iken, arkasında başka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70,2 civarında.
Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21,7’si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78,3’ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.
Lisede bu rakamlar yüzde 22,7’ye 77,3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18,6. Arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81,4 civarında.
Kürt vatandaşların % 68,3’ü "terörün arkasında başka güçler var" diyor. Türkler arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 23,1 iken Kürt vatandaşlar arasında bu oran yüzde 31,7.
Terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğu konusunda Türkler yüzde 76,9 oranıyla hemfikir.
Araştırma kimlerle yapıldı?
Bu araştırma, 24-26 Aralık 2016'da Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 42 ilde, 126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1517’si kadın, toplam 3035 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.
Araştırma kapsamında gidilen iller; Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak.
Kaynak: Milliyet Gazetesi
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