Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 10.90'dan yüzde 9.79'a geriledi. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 0.15 arttı.

Geçen yıl Temmuz ayında gıda fiyatları %3,15 artmıştı. Enflasyon hesaplamasında %23,58 ağırlığı vardı. Yani geçen yıl Temmuzda yüzde 1,16 artan aylık enflasyonun 0,74'ü sadece gıdadan gelmişti.

Bu yıl temmuzda ise gıda fiyatları -0,71 düştü. Kısaca aylık enflasyonu 0,15 puan aşağı çekti ama aylık enflasyon diğer ürün fiyatlarındaki artışla 0,15 puan yükseldi.

Özetle geçen yıl 0,74 artıda olan gıda bu yıl 0,15 ekside. Yani toplam enflasyonda geçen yılda bu yıla 0,89 puan düşürmüş oldu. Zaten yıllık enflasyonda 10,90'dan 1,11 puan düşerek 9,79'a geriledi. Bu 1,11'lik gerilemenin sadece 0,89 puanı gıdadan geldi.