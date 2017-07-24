Tansu Çiller’in İlginç Şahidliği…

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Keşke siyasetçilerimiz, hayattayken,-ya da o kadar cesaretleri yoksa- ölümlerinden sonra yayımlanmak üzere olsa bile, hâtıralarını yayımlasalar… Bizde bu konuda yaygın bir gelenek yok..Gerçi, hâtıralarda kişilerin hemen daima, kendilerini temize çıkaracak ve hatalarını gizleyecek veya sorumluluğu başkalarının üzerine atacak şekilde bir yön daima bulunur. Ama, yine de, önemli ipuçları bulunur.

Demirel’in DYP’sinin Gen. Başk. Yardımcılığı’nda siyasete giren Çiller, Turgut Özal’ın Nisan-1993’de vefatı ve Demirel’in C. Başkanı olmasıyla, DYP Gn. Başkanı ve de TC’nin ilk kadın başbakanı olarak siyaset sahnesinde yükselmiş; Aralık-1995Seçimleri’nden sonra da, Erbakan liderliğindeki Refah Partisi’yle koalisyon hükûmeti kurup, Başbakan Yard. olarak vazife alan önemli bir figürdür.

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