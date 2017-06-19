Taliban’dan Polis Merkezine Operasyon: 200 Ölü

Taliban savaşçıları Afganistan’ın Paktiya vilayetinde yer alan ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı polis merkezine operasyon düzenledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, operasyonun ilk olarak bomba yüklü araçla başladığını ve daha sonra binaya giren beş savaşçının patlamadan sağ kalan polislerle çatışmaya başladığını söyledi.

Islah Haber’de yer alan habere göre, Mücahid, beş blokta sağ kalan polisin olmadığını ve 200’e yakın polisin öldürüldüğünü bildirdi.

Operasyonda polis merkezinin yerle bir olduğu ve çevredeki binalarda da büyük hasarın oluştuğu belirtiliyor.