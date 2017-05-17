Taliban’dan Konvoylu Gövde Gösterisi: Geri Geliyoruz

Taliban geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın güneyinde yer alan Sangin’den bir video yayımlayarak gövde gösterisinde bulundu. ABD ve NATO yetkilileri, Helmand eyaletinde yer alan Sangin’de Taliban’a karşı Kâbil hükümetine bağlı güçlerin zafer kazandığını iddia etmişti.

“İlçe Yabancı Güçlerin Barbarlığından Arındırıldı”

Taliban tarafından yayımlanan videoda görülen, Sangin’de Taliban mensuplarının oluşturduğu konvoy büyük bir gövde gösterisi olarak nitelendirildi. Sangin’i ele geçiren Taliban mensupları, “ilçenin yabancı güçlerin ve kiralık Afganistan güçlerinin barbarlığından arındırıldığını” ifade etmişti. Taliban Sangin’i 22 Mart tarihinde tamamen ele geçirmişti. Bu tarihihin ardından ABD’nin hava saldırılarına maruz kalan bölgede kamu binalarının ciddi ölçüde zarar gördüğü rapor edilmişti. Yayımlanan videoda akıcı bir biçimde İngilizce konuşan bir Taliban mensubu, bombalanan binaların önünde konuşurken görülüyor. Hastanelerin, camilerin, ilçe çarşısının bombalanarak yıkıldığı belirtilirken görüntüler de bu söylemin doğruluğunu gözler önüne seriyor. Taliban yayımladığı videoda ilçe çarşısının tamamen yenilenerek halkın kullanımına sunulduğunu da açıkladı.

“NATO’nun İddiaları Yalan”

Ülkedeki NATO misyonu Sangin’in Taliban tarafından ele geçirilmesinden sonra tepki çeken bir açıklama yayımlamıştı. NATO misyonu açıklamasında ilçe merkezinin tamamen tahrip olduğunu, sivillerin bölgeden çekildiğini ve yeni bir ilçe merkezi teşkil edildiğini iddia etmiş ve Taliban’ın sadece bir taş ve toprak yığınını ele geçirdiğini öne sürmüştü. Ancak Taliban’ın yayımladığı video tamamen farklı bir portre çiziyor. Videoda bazı binaların ağır zarar aldığı görülse de, Sangin’in büyük bir kısmının zarar görmediği belli oluyor. Yıkılan binaların ABD ve NATO misyonu tarafından bombalandığı belirtiliyor. NATO misyonunun iddiasının aksine, şehirde binlerce sivilin yaşamlarını normal bir biçimde sürdürmeye devam ettiği videoda görülebiliyor.

Konvoyda ABD Yapımı Araçlar da Var

Sangin’e giren ve içerisinde ABD’nin Kâbil hükümetine hibe ettiği ve Taliban tarafından ele geçirilen birçok aracın da bulunduğu konvoy, sayısı bine yaklaşan ve ellerinde Taliban bayrakları olan siviller tarafından karşılanıyor. Taliban’ın bu denli büyük bir konvoyu gövde gösterisi yapacak kadar aleni bir şekilde sevk etmesi, ülkede günden güne artan Taliban etkinliğini de gözler önüne serer nitelikte.

Kaynak: Mepa News