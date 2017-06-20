“Tahrir Eş Şam İle Savaşmadığımız İçin Maddi Yardımlar Kesildi”

Tahrir Eş Şam ile savaşmayı Suriye Devrimine verilecek bir zarar olarak gördüğünü belirten Ahraruş Şam, bu kararları nedeniyle maddi yardımların kesildiğini bildirdi.

Ahraruş Şam liderlerinden Ebu Talha Muhacir, ‘Tahrir Eş Şam’la savaşmayı reddettiğimiz için maddi destekler 10 aydır kesildi’ diye konuştu.

Ebu Talha Muhacir ‘Ahrar’ın üst düzey liderleri böylesi bir adımın vereceği zararların farkında’ diyerek ‘eğer bu olacak olsaydı devrimi yok ederdi ve Esed ve İran’ı İdlib’e ulaştıracak yolun zeminini hazırlardı’ şeklinde devam etti.

‘Heyet Tahrir Eş Şam’ın aşırılıklarını reddettiklerini’ belirten Ahraruş Şam lideri, ‘biz vasat olmayı tercih ediyoruz’ dedi.

Ebu Talha Muhacir: “Heyet Tahrir Eş Şam’la aynı ideolojiyi paylaştığımız yönündeki haberleri reddediyoruz.”

‘Tahrir Eş Şam, bizim için sahadaki diğer herhangi bir grup gibi askeri ortaklarımızdan birdir’ diyen Ebu Talha Muhacir açıklamasında ayrıca ‘onların ideolojilerine ise yakın değiliz aksine uzağız. Biz sokağa yakınız ve yakında devrim bayrağını yükselteceğiz’ ifadelerine yer verdi.

‘Biz gruplar birleşmeyi reddetti diye ya da diğer gruplara katıldı diye Heyetle büyük bir savaşa girmeye hiç hazırlanmadık’ dedi.

Kaynak: Asyanın Sesi