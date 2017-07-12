Tacikistan’da Devlet Baskısı Artıyor!

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, çoğunluğu Müslüman olan halkına yönelik yaptığı konuşmada, kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacikistan geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisinin olmadığını savundu.

Dünya Bülteni’nde yer alan habere göre, Rahman, dindar Müslümanlara takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını söyledi.

8,5 milyon nüfusunun yüzde 95’i Müslüman olan Tacikistan’ın eğitim kurumlarında kızların başörtüsü takması ve öğrencilerin camiye gitmesi yasak.