Suudi Arabistan’dan Vatandaşlarına: Lübnan’ı Terk Edin

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Lübnan Cumhuriyeti'ndeki koşullar nedeniyle, (Suudi Arabistan) Krallığı bu ülkeyi ziyaret eden ya da burada yaşayan vatandaşlarından derhal ayrılmalarını istiyor" dedi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı. Bu istifanın, Lübnan'ı Suudi-İran çekişmesinin bir parçası olmaya ittiği ve Lübnan'daki Şii ve Sünniler arasındaki gerilimi artırabileceği yorumları yapılıyor.

Hariri'nin son günlerde birden fazla kez İran karşıtı Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ve Cuma günü yine Suudi Arabistan'a gittiği belirtiliyor.

Lübnan'daki mezhepsel ayrıma dayanan siyasi sisteme göre, başbakanlık görevini Sünni bir siyasetçi yürütüyor.

BBC