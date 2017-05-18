Suriye’den Türkiye’ye Bir Umut Hikayesi: Hibe

Suriyeli Hibe hayalleri olan bir kız çocuğuydu. Bir ablası, iki kardeşi, anne ve babasıyla HALEP’te bombalara rağmen hayallerine erişmek için büyüyordu. Esed rejiminin sivil yaşam alanlarını acımasızca bombaladığı günlerdendi (12 Aralık 2016) pazartesi günü atılan bomba, evlerinin yanı başına düştü ve bir anda ev cehenneme dönmüştü.

Şarapnel parçalarından bir tanesi evin 5 yaşındaki erkek çocuğu Ahmet’in başına saplandı ve oracıkta Ahmet hayatını kaybetti. Diğer bir şarapnel parçası da henüz 3 aylık olan Ayşe ve 7 yaşındaki Hibe’nin olduğu odadaki gaz sobasına isabet etti ve oda cayır cayır yanmaya başladı. Çevredekilerin yardımlarıyla, yanan odadan çıkarılan iki kız kardeşte ciddi derecede yanıklar oluşmuştu. Minik Ayşe kaldırıldığı hastanede vefat ederken Hibe, vücudunun %69’unda yanıklar oluşmasına ve iki elinin kömür olmasına rağmen hayata tutunmaya çalışıyordu. Patlamanın sonrasındaki yangında annesinin bacaklarında, ablası Merve’nin de yüzünün sol tarafında yanıklar oluştu.

Evlerine 100 metre uzaklıkta ayakkabı satıcılığı yapan baba Muhammed de patlama sonrası olay yerine yetişse de gördüğü manzaraya daha fazla dayanamayıp olayın şokuyla fenalaştı.

Hibe’nin hayatta kalması için Halep’teki hastaneler yetersiz kalınca babasının refakatinde Türkiye’ye sevk edildi. Ocak ve Şubat aylarını Malatya Devlet hastanesinde geçiren Hibe, bir dizi ameliyatın ardından taburcu edilerek tekrar hayallerine kaldığı yerden devam edebilmek umuduyla özlemiş olduğu anne ve ablasının yanına Suriye’ye döndü.

Göz kapaklarındaki bozukluk nedeniyle gözlerinde devamlı olarak sulanma olmaktaydı ve yüzünde de doku bozukluğu meydana gelmişti. HALEP’teki doktorlar eğer plastik cerrahi ameliyat olmazsa gözlerinin kör olabileceğini söylediler.

Bunun üzerine bölgedeki sorumluların Hibe’nin bu durumunu Suriye’de insani yardım faaliyetleri yapan Rahmet İnsani Yardım Derneği’ne ilettiler.

Dernek yetkililerinin girişimleriyle Hibe’nin durumu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Plastik Cerrah Prof. Dr. Ethem Güneren’e aktarıldı. Hastane yönetiminin de tedavi için Hibe’yi hastaneye davet etmesi üzerine Hibe’nin İstanbul yolculuğu başlamış oldu.

Gerekli izinlerin tamamlanmasıyla babasının refakatiyle İstanbul’a gelen Hibe, Bezmialem Vakıf Hastanesi’ne yatırılarak tedavisine başlandı.

Artık Hibe daha güzel günlere kavuşacağı zamanı beklerken mahmur gözlerinde umudu ve sevinci görebiliyor musunuz..?