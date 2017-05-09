“Suriye’deki Hapishanelerde En Az Bin 600 Filistinli Kayboldu”

Londra merkezli Suriye’deki Filistinliler Çalışma Grubu’nun yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejimine bağlı hapishanelerde zorla kaybedilenlerin sayısının bin 600’den çok daha fazla olduğu, Esed rejiminin yayımladığı resmî veriler olmadığı için gerçek rakamı net olarak belirleyemedikleri ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, alıkonulanların ailelerinin Esed güçlerinden korkarak açıklama yapmaktan kaçındığı aktarılan raporda, Esed rejimine “akıbeti meçhul” Filistinliler hakkında açıklama yapma ve onları serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, Esed rejimine bağlı hapishanelerdeki Filistinlilerin yaşadıklarının her açıdan “savaş suçu” derecesinde olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporlarına göre, Suriye’de hâlihazırda 450 bin Filistinli mülteci bulunuyor ve bu mültecilerin yüzde 95’i tıbbî desteğe ihtiyaç duyuyor.