Suriye’de Ateşkes: İdlib’de 13 Sivil Daha Katledildi!

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentine bağlı Eriha ilçesine “nüfuz edici” bombalarla düzenlenen hava saldırısında 13 sivilin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de enkaz altında kaldığı bildirildi.

Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib’in Eriha ilçesindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Haşim, AA muhabirine, “Rusya ordusuna ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Eriha ilçesinde yerleşim alanlarına ‘nüfuz edici’ bombalarla saldırdı.” dedi.

Bombardıman sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını söyleyen Haşim, “Hava saldırısında üç bina yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri enkaz altındaki 30 sivile ulaşmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Ağır iş makinelerinin yardımıyla enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Haşim, saldırıya maruz kalan bölgenin sivil yerleşim alanı olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.