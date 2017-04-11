Suriye’de 2 Rusya Askeri Daha Öldü

»Ana Sayfa»Suriye
11.04.2017 20:13
Suriye’de 2 Rusya Askeri Daha Öldü
Suriye’de görevli iki Rusya askerinin öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de bulunan iki Rusya askerinin mayın patlamasında öldüğü belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, patlamada bir Rusya askerinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya’nın Suriye’de ölen askerlerinin sayısı 30’a yükseldi.

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