Somali’de Bombalı Saldırı: 15 Kişi Yaşamını Yitirdi

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki ilçe merkezinde süt dağıtım aracı süsü verildiği belirtilen bomba yüklü bir araçla düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, patlamada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu, yaralanan 9 kişinin durumunun ağır olduğu, can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hükümet yetkililerinden, saldırıyı kimin yaptığına dair henüz resmî bir açıklama gelmezken eş-Şebab isimli örgütün kendisine ait haber ajansı kanalıyla saldırıyı üstlendiği dile getirildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da geçen hafta çarşamba günü şehir merkezindeki bir pizza restoranının girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen canlı bomba saldırısında ise 31 kişi yaşamını yitirmişti.