Somali Körfez'in Katar Rüşvetini Reddetti

Suudi Arabistanlı ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerin, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya, Katar ile ilişkileri kesmesi için 80 milyon dolarlık rüşvet teklifi ettiği ancak Somali yönetiminin bu teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Middle East Monitor'un haberine göre, Suudi yönetimi, kriz patladıktan sonra Katar ile ilişkilerini askıya alması için Somali hükümetine uzun süre baskı yaptı. Söz konusu baskı, Somali'ye yönelik finansal yardımların durdurulmasını da içeriyordu.

Yaklaşık 6,2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Somali'de hükümet baskılara rağmen Katar ile ilişkilerini askıya almayı reddetti.

Somalili kaynaklar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerin'den gelen yöneticilerin, uzun süre Somalili bakanlarla görüştüğünü ancak sonuç alamayınca, ülkelerine geri döndüğünü belirtiyor.

Körfez yönetimi Somali'ye yardımları kesti

Suudi Arabistan, Katar ile ilişkisini kesene kadar Somali'ye finansal yardımlarını durdurduğunu duyurmuştu.

Somali'den ilk tepki

Somali Dışişleri Bakanlığı, Körfezdeki kriziyle ilgili “Somali bu sorunun Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla kurulacak diyalog yoluyla çözülmesini umuyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Katar'a baskılar genişletilmişti

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldiv Adaları, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak