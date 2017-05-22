Siyonist Yerleşimciler Filistinlilerin Köyüne Saldırdı!

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyonist yerleşimcilerin Nablus kentine bağlı Burin köyüne düzenlediği saldırıda, Filistinli aktivist Münir Kaddus’un yaralandığını, Zekeriya Sudde adlı bir başka aktivistin de arabasının tahrip edildiğini belirtti.

Siyonistlere ait yerleşim birimleri ile çevrili olan Burin köyünün halkı ve yerleşimciler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.