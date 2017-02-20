Siyonist İsrail Lehine Ajanlık Yapan 3 Kişi İdama Mahkûm Edildi
Askeri mahkeme, işgal rejimi lehine ajanlık yapmakla suçlanan üç kişiyi idam cezasına mahkûm etti.
Mahkeme, 48 yaşındaki H. S. ile 68 yaşındaki A. H.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak asılarak idam edilmelerine karar verdi.
Söz konusu kişilerin işgal güçlerine Filistin direniş güçleri hakkında verdikleri bilgilerin birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.
Askeri mahkeme ayrıca 44 yaşındaki E. S.'ye ihanet ve cinayete karışma suçundan asılarak idam edilme cezası verdi.
Mahkemenin 42 yaşındaki M. S.'yi de ihanet suçuna karışmaktan ve cinayetleri gizlemekten suçlu bularak 6 yıl ağır hapis cezasına mahkûm ettiği bildirildi.
Gazze'deki askeri mahkemenin 31 yaşındaki A. B.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak 12 yıla mahkûm ettiği, söz konusu kişinin para karşılığı işgal güçlerine verdiği bilgilerin Filistin halkının çıkarlarına ve direnişine zarar verdiği belirtildi.
Bu arada, Yüksek Askeri Mahkeme'nin daha önce ajanlıktan suçlu bulunarak idama mahkûm edilen üç kişinin cezalarını onadığı açıklandı.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Van Özgür-Der’de “Kur’an’ın Müminleri İnşa Etme Yöntemi” Konuşuldu
- Esir Gazeteci Muhammed El-Gig: Mezarda Tutuluyorum
- Siyonist İsrail Lehine Ajanlık Yapan 3 Kişi İdama Mahkûm Edildi
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- Eğer Bekçiliği Size Kalmışsa, Vay O Mahallenin Haline!
- CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”
- "İhvan ve Nahda Tecrübeleri Üzerinden Metod Tartışmaları"
- Rusya ile Ölçüsüz Yakınlaşma Teslimiyetçi Dış Politikaya mı Dönüşüyor?
- Masabaşı Değil, Makine Başı Eleman Aranıyor
- 4 İlde Yapılan Operasyonda 164 Kişi FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- 13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!
- CHP’li Vekil: “Bu Sistemi Getirenler Laik Bir Diktatörle de Tanışabilir”
- Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
- 'Darbe Başarılı Olmazsa Yandık' Diyene Uğrayan Adalet Mağdurlara da Uğrar mı?
- Türkiye ve Körfez Ülkeleri Arasındaki Stratejik Ortaklık
- Masabaşı Değil, Makine Başı Eleman Aranıyor
- Türkiye’de 143 Bin Kişiyi 1 Milletvekili Temsil Ediyor
- ABD'de Esir Olan Şeyh Ömer Abdurrahman Vefat Etti
- Ortadoğu’nun Genel Siyasi Manzarası
- Abdukhalil Abduzhabbarov ve Ailesi Neden Ölüme Gönderildi?
- Taksim Caminin 2018 Yılının Ramazan Ayında Açılması Planlanıyor
- Musul'da 4 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti
- Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda Yönetim Değişikliği Yapıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim