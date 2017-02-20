Siyonist İsrail Lehine Ajanlık Yapan 3 Kişi İdama Mahkûm Edildi

»Ana Sayfa»Filistin
20.02.2017 01:01
Siyonist İsrail Lehine Ajanlık Yapan 3 Kişi İdama Mahkûm Edildi
Gazze'deki askeri yargı heyetine bağlı askeri mahkeme yargılanmakta olan 14 kişiye çeşitli cezalar verdi.

Askeri mahkeme, işgal rejimi lehine ajanlık yapmakla suçlanan üç kişiyi idam cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, 48 yaşındaki H. S. ile 68 yaşındaki A. H.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak asılarak idam edilmelerine karar verdi.

Söz konusu kişilerin işgal güçlerine Filistin direniş güçleri hakkında verdikleri bilgilerin birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.

Askeri mahkeme ayrıca 44 yaşındaki E. S.'ye ihanet ve cinayete karışma suçundan asılarak idam edilme cezası verdi.

Mahkemenin 42 yaşındaki M. S.'yi de ihanet suçuna karışmaktan ve cinayetleri gizlemekten suçlu bularak 6 yıl ağır hapis cezasına mahkûm ettiği bildirildi.

Gazze'deki askeri mahkemenin 31 yaşındaki A. B.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak 12 yıla mahkûm ettiği, söz konusu kişinin para karşılığı işgal güçlerine verdiği bilgilerin Filistin halkının çıkarlarına ve direnişine zarar verdiği belirtildi.

Bu arada, Yüksek Askeri Mahkeme'nin daha önce ajanlıktan suçlu bulunarak idama mahkûm edilen üç kişinin cezalarını onadığı açıklandı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Abluka Altındaki Gazze’yi Su Bastı!17 Şubat 2017 Cuma 16:09
  • Hamas'ın Gazze'deki Yeni Lideri Sinvar, Mücadeleci Kişiliğiyle Tanınıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 17:43
  • “Ezanın Olmadığı Yerde Kendimizi Güvende Hissedemeyiz”15 Şubat 2017 Çarşamba 14:57
  • “Gazze Ablukası, İnsani Sıkıntıları Şiddetlendiriyor”15 Şubat 2017 Çarşamba 09:39
  • AP’den İsrail’e: Anlaşma İptal Edilir14 Şubat 2017 Salı 23:12
  • İşgal Rejimi Filistinli Kadın Esire 16 Yıl Hapis Cezası Verdi14 Şubat 2017 Salı 20:08
  • İşgalci İsrail Askerleri 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!14 Şubat 2017 Salı 19:33
  • İşgalci İsrail TİKA Temsilcisini Gözaltına Aldı14 Şubat 2017 Salı 16:45
  • Hamas’ın Gazze’deki Yeni Lideri Yahya Sinvar Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 21:31
  • İşgalci İsrail Gazze’ye Çakıl Taşı Girişini Yasakladı!13 Şubat 2017 Pazartesi 19:56
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim