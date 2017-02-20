Siyonist İsrail Lehine Ajanlık Yapan 3 Kişi İdama Mahkûm Edildi

Gazze'deki askeri yargı heyetine bağlı askeri mahkeme yargılanmakta olan 14 kişiye çeşitli cezalar verdi.

Askeri mahkeme, işgal rejimi lehine ajanlık yapmakla suçlanan üç kişiyi idam cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, 48 yaşındaki H. S. ile 68 yaşındaki A. H.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak asılarak idam edilmelerine karar verdi.

Söz konusu kişilerin işgal güçlerine Filistin direniş güçleri hakkında verdikleri bilgilerin birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı ifade edildi.

Askeri mahkeme ayrıca 44 yaşındaki E. S.'ye ihanet ve cinayete karışma suçundan asılarak idam edilme cezası verdi.

Mahkemenin 42 yaşındaki M. S.'yi de ihanet suçuna karışmaktan ve cinayetleri gizlemekten suçlu bularak 6 yıl ağır hapis cezasına mahkûm ettiği bildirildi.

Gazze'deki askeri mahkemenin 31 yaşındaki A. B.'yi düşman lehine casusluk yapmaktan suçlu bularak 12 yıla mahkûm ettiği, söz konusu kişinin para karşılığı işgal güçlerine verdiği bilgilerin Filistin halkının çıkarlarına ve direnişine zarar verdiği belirtildi.

Bu arada, Yüksek Askeri Mahkeme'nin daha önce ajanlıktan suçlu bulunarak idama mahkûm edilen üç kişinin cezalarını onadığı açıklandı.