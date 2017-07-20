Sisi Engel Çıkartan Yargıya Yeni Başkan Atadı!

Mısır’da darbeci Abdulfettah Sisi bugün yayımladığı bir kararnameyle Devlet Konseyi Başyargıçlığı’na Ahmed Abdulazim’i atadı. Böylece teamüllere göre Yahya el-Dakruri’nin getirilmesi beklenen göreve kendisine itiraz etmeyecek birini getirmiş oldu. Çünkü Yahya el-Dakruri, geçtiğimiz sene Kızıldeniz’deki iki adanın devrinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin karara imza atmıştı.

Teamüllere göre Sisi, yargı bürokrasisinde sadece sembolik atamalar yapmak durumunda. Ne var ki, nisan ayında yayımladığı bir kararnameyle yüksek yargı organlarının tepe yöneticilerini belirleme yetkisini eline aldı. Bu karar yargı çevreleri ve muhaliflerce yargı bağımsızlığının sonu olarak nitelenmişti.

Kaynak: Reuters, Haksöz Haber