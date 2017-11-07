Sisi 3'üncü Kez Aday Olmayacak

Darbeci Abdulfettah es-Sisi, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olacağının sinyalini verirken, 2022'deki yarışta olmayacağını belirtti.

ABD'nin CNBC kanalına mülakat veren Sisi, 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Mısır anayasasının ilgili maddesine uyacağını ifade eden Sisi, anayasanın sadece iki dönem adaylık için izin verdiğini hatırlatırken 2018 seçimlerinde aday olabileceğini ima etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2018'in mart veya nisan ayında yapılacağını dile getiren Sisi, adaylığını henüz resmen ilan etmedi ancak ikinci dönem için aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır anayasasının 140. Maddesi, "Cumhurbaşkanı 4 yıllığına seçilir. Görev süresi önceki cumhurbaşkanının görevinin bitiminden bir gün sonra başlar ve cumhurbaşkanı sadece ikinci bir dönem için tekrar aday olabilir." ifadelerini içeriyor.