Şırnak’ta PKK Operasyonu: 30 Gözaltı

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtilen kişilere yönelik il merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.