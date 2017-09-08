'Sessiz Kalınırsa Arakanlı Müslümanlar Yok Olacak'

Myanmar'daki durumla ilgili bilgilendirme turu çerçevesinde Malezya'da bulunan Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, Myanmar hükümetinin, Rohingyaları (Arakan'daki Müslümanlar) Arakan eyaletinden çıkararak bölgeyi Budistlere ait yerleşim yerine çevirme planı olduğu uyarısında bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arakani, Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki planının, kargaşa çıkartıp, Rohingyaları Arakan'dan tasfiye ederek bölgeye Bangladeşli, Sri Lankalı ve Taylandlı Budistleri yerleştirmek olduğunu dile getirdi.

Arakani, "Myanmar hükümeti Arakan'da baskı uygulamak için fitneyi her bir ya da iki senede yeniden alevlendiriyor. Şimdi de planını uygulamak için bu zamanlardan yararlanıyor gibi görünüyor. Myanmar hükümetinin demokratik dönüşüm iddialarından sonra bile zulüm devam ediyor ve özellikle de Kasım 2010 seçimlerinden sonra Rohingyaların durumu değişmedi. Myanmar hükümetinin askeri rejimi demokratik rejim ile değiştirdiğini duyurmasına rağmen Müslümanların Arakan'dan çıkarılması planı hala mevcut." dedi.

Aktivist Arakani, "Askeri tehdit altında gerçekleştirilen seçimlerle değişim olmayacak. Rohingyalar haklarını sadece iki yoldan biri ile elde edebilir, ya Arakan bağımsız bir İslam devleti olacak ya da Arakan'da seçimler Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak. Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların ölü sayısıyla ilgili çelişkili rakamların sebeplerine de değinen Arakani, olayların çok korkunç olduğunu ve herhangi bir medya kuruluşunun ya da diğer bir kuruluşun bölgeye girerek saha araştırması yapamadığını aktardı.

Rohingyalar seslerini dünyaya duyuramıyor

Bazı batılı basın kuruluşlarının 2012'den beri Arakan'a ışık tutmaya başladığını, ancak büyük devletlerin orayı çatışma bölgesi olarak görmediğini belirten Arakani, bölgede Rohingyalardan dünya dillerini konuşan basın mensubu bulunmaması, dünya dillerinde yayın yapan ve Arakan davasını dünyaya yayan internet sitelerinin olmaması sorunu yaşandığını, var olanların da uluslararası basın seviyesine ulaşmadığını kaydetti.