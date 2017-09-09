Şefik Sevim Sudan İzlenimlerini Yazdı

Şefik Sevim’in yazısından bir bölüm şöyle:

Yüzölçümü olarak ve sahip olduğu yer altı petrol, uranyum, bakır gibi zenginliklerle dikkat çekici bir ülke olan Sudan, Afrika kıtasında farklı özellikleriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken bir bölge durumundadır. Özellikle Batılı devletlerin Afrika hakimiyetine kafa tutan yapısıyla ve İslami bir gelenekten gelen yönetimdeki kadrolarla her zaman emperyalistleri rahatsız eden bir ülke olmuştur. Batılıların 21 yıl boyunca ülkenin güneyindeki Hristiyanları kışkırtmaları yetmiyormuş gibi daha sonra Darfur meselesini kullanmaya çalışmaları ülkeyi tekrar dünya gündemine sokmuştur. Ülkenin jeopolitik olarak Kızıldeniz’i kontrol ediyor olması ve Nil’i barındırıyor olması Batılıların dikkatlerini çeken ayrı saiklerdir.

Ümmetin diğer coğrafyalarındaki İslami oluşumların uzantılarının Sudan’da varlık göstermesi Batılıları ziyadesiyle rahatsız etmektedir. Sudan belki de İngilizlerin sömürgecilikte zarar ettiği tek ülkedir. İngilizler dünyanın her bölgesinde olduğu gibi sömürü düzenlerinin devamı için kabileleri birbirine düşürmekten, ırkçılığı yaymaktan, ahlaki dejenerasyon oluşturmaya ve yoksulluğu tetiklemeye kadar her türlü yolu denemişlerdir. Bu doğal olarak işgal ve sömürü anlayışının tıynetinde saklı olan bir gerçekliktir zaten. Onurlu ve direnişçi bir halk oldukları ünlü komutanları Mehdi’nin İngilizlere karşı göstermiş olduğu direnişine ait karelerin sergilendiği Hartum’daki mütevazı müzeden rahatlıkla okunabilmektedir.

(…)

Yazının devamı >>>