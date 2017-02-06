“Şartlarımız Yerine Getirilmezse Hiçbir Yere Gitmeyeceğiz”

»Ana Sayfa»Suriye
06.02.2017 13:43
“Şartlarımız Yerine Getirilmezse Hiçbir Yere Gitmeyeceğiz”
Suriye Askerî Muhalefet Heyeti Başkanı Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Suriye Askerî Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 20 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Alluş, AA muhabirine Suriye konulu Astana görüşmeleri ve 20 Şubat’ta düzenlenmesi beklenen Cenevre toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

“Vaatler Yerine Getirilmedi”

Astana toplantısından sonra garantör ülkelere ateşkes şartlarını sunduklarını ve bu yönde vaatler aldıklarını belirten Alluş, “Barada Vadisi’ne ve Guta’ya girilmeyeceği yönünde vaatler aldık, hiçbir muhalif grupların hedef alınmayacağı yönünde söz verilmişti ama bu vaatler yerine getirilmedi.” ifadelerini kullandı.

Garantörlere sahadaki gelişmelerle ilgili görüşlerini ve tavırlarını içeren yasal bir bildirim gönderdiklerini söyleyen Alluş, garantörlere sundukları, ateşkesin sabitleşmesini ön gören teklife bugün Astana’da başlayan görüşmelerde yanıt verileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

“Vaatlerin Yerine Getirilmesini Bekliyoruz”

Ankara’da geçen cuma günü Türkiyeli ve Rusyalı yetkililerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Alluş, Suriye’deki tüm gelişmeleri detaylarıyla taraflara aktardıklarını ifade etti.

Suriye ile ilgili somut kararlar alınmasını istediklerini vurgulayan Alluş, “Bu da Rusya’nın sorumluluğundadır. Onlar sorumluluklarını yerine getirirlerse bizler de görüşmelere devam ederiz. Eğer geri adım atarlarsa da bizler de devam etmeyiz ve bu durumda her şey biter.” yorumunu yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen istişare toplantısında Cenevre görüşmelerinin ve Cenevre’ye katılacak ortak bir heyetin oluşturulması imkânının ele alındığını kaydeden Alluş şu ifadelere yer verdi:

“Askerî grupların mesajı netti. Gruplar, garantör ülkelere (Rusya ve İran’a) ‘Astana’ya katıldık ve bizlere birtakım vaatler verildi. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.’ dedi.”

“Özellikle 3 Şartımızın Yerine Getirilmesi Gerekiyor”

“Cenevre görüşmelerine katılacak mısınız?” sorusuna Alluş, “Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerden Esed rejiminin ablukasının kaldırılması gerekiyor.” şeklinde cevap verdi. 

“Rejim Herkesi Oyalıyor”

Garantörlerin sorumluluğunda imzalanan anlaşmalara uyulmadığı sürece, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın görüşmelerden bir netice alınamayacağını dile getiren Alluş, “Rejim aslında herkesi oyalıyor, imzaladığı anlaşmalara uymuyor. Hatta garantörüne (Rusya’ya) verdiği sözü yerine getirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

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