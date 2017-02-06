“Şartlarımız Yerine Getirilmezse Hiçbir Yere Gitmeyeceğiz”
Suriye Askerî Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 20 Şubat’ta Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.
Alluş, AA muhabirine Suriye konulu Astana görüşmeleri ve 20 Şubat’ta düzenlenmesi beklenen Cenevre toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.
“Vaatler Yerine Getirilmedi”
Astana toplantısından sonra garantör ülkelere ateşkes şartlarını sunduklarını ve bu yönde vaatler aldıklarını belirten Alluş, “Barada Vadisi’ne ve Guta’ya girilmeyeceği yönünde vaatler aldık, hiçbir muhalif grupların hedef alınmayacağı yönünde söz verilmişti ama bu vaatler yerine getirilmedi.” ifadelerini kullandı.
Garantörlere sahadaki gelişmelerle ilgili görüşlerini ve tavırlarını içeren yasal bir bildirim gönderdiklerini söyleyen Alluş, garantörlere sundukları, ateşkesin sabitleşmesini ön gören teklife bugün Astana’da başlayan görüşmelerde yanıt verileceğini tahmin ettiklerini belirtti.
“Vaatlerin Yerine Getirilmesini Bekliyoruz”
Ankara’da geçen cuma günü Türkiyeli ve Rusyalı yetkililerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Alluş, Suriye’deki tüm gelişmeleri detaylarıyla taraflara aktardıklarını ifade etti.
Suriye ile ilgili somut kararlar alınmasını istediklerini vurgulayan Alluş, “Bu da Rusya’nın sorumluluğundadır. Onlar sorumluluklarını yerine getirirlerse bizler de görüşmelere devam ederiz. Eğer geri adım atarlarsa da bizler de devam etmeyiz ve bu durumda her şey biter.” yorumunu yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen istişare toplantısında Cenevre görüşmelerinin ve Cenevre’ye katılacak ortak bir heyetin oluşturulması imkânının ele alındığını kaydeden Alluş şu ifadelere yer verdi:
“Askerî grupların mesajı netti. Gruplar, garantör ülkelere (Rusya ve İran’a) ‘Astana’ya katıldık ve bizlere birtakım vaatler verildi. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.’ dedi.”
“Özellikle 3 Şartımızın Yerine Getirilmesi Gerekiyor”
“Cenevre görüşmelerine katılacak mısınız?” sorusuna Alluş, “Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerden Esed rejiminin ablukasının kaldırılması gerekiyor.” şeklinde cevap verdi.
“Rejim Herkesi Oyalıyor”
Garantörlerin sorumluluğunda imzalanan anlaşmalara uyulmadığı sürece, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın görüşmelerden bir netice alınamayacağını dile getiren Alluş, “Rejim aslında herkesi oyalıyor, imzaladığı anlaşmalara uymuyor. Hatta garantörüne (Rusya’ya) verdiği sözü yerine getirmiyor.” değerlendirmesinde bulundu.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- Başörtülülere Savaş Pilotu Olma Yolu Açıldı
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- THY ve Halkbank da Varlık Fonu'na Devredildi
- Fas'ta 'Burka' Yasağı Protesto Edildi
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- 7’si General 149 Asker Firari Durumda
- Çanakkale'de 5.3'lük Deprem: Yaralılar Var
- Astana'da 3'lü Mekanizma Toplantısı
- Bangladeş Arakanlı Müslümanları Riskli Bölgeye Yeniden Yerleştirecek
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- Bu Nasıl Bir Çelişki: 180 Pilot İtirafçı Olup, Görevine Döndü
- PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!
- ABD, Şam’ı Özgürleştirme Heyeti’nin Bir Komutanını Şehid Etti!
- “İsrail’in Yıkım Buldozerleri Varsa Bizim de İnşa İrademiz Var”
- Türkiye Genelinde IŞİD Operasyonlarında 445 Kişi Gözaltına Alındı
- Ahmet Türk Cezaevinde Kötü Muamele Görmediğini Söyledi
- ‘FETÖ’nün Gürcistan’daki Bir Okulunun Lisansı İptal Edildi
- Caminin Duvarlarına Parti Liderlerinin Fotoğraflarını Astırdılar!
- Donald Trump, ABD Tarihini Tekrar Ediyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim