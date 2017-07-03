Şarapnel Parçalarına Rağmen Mücadeleye Devam!

Suriye’nin kuzeybatısındaki Bayırbucak Türkmen Bölgesi’nde (Türkmendağı) yaşayan 27 yaşındaki İzzet Baldır, defalarca ölümden dönmesine ve geçirdiği acı dolu günlere rağmen Türkmendağı için mücadelesini bir an dahi bırakmadı.

Köylerine yönelik saldırlarda bir ağabeyini ve çok sayıda akrabasını kaybeden, bir kardeşi de yaralanan Baldır, beş kez ağır yaralanmasına, vücudundan çıkan üç mermiye ve iç organlarında kalan 83 şarapnel parçasına rağmen Türkmendağı’nı korumak için mücadele veriyor.

“Esed, Silahsız İnsanların Üzerine Mermiler Yağdırdı”

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı İkinci Sahil Tümeni’nin Diriliş Osmanlı Tugayı Komutanı Baldır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başladığı ilk günlerde mecburi askerlik görevi için Şam’da olduğunu söyledi.

Beşşar Esed ordusunun, eli silahsız sivilleri katletmesi üzerine, askerlikten kaçarak muhaliflerin safına katıldığını vurgulayan Türkmen komutan, “Esed, gösteri yapan silahsız halkın üzerine mermiler yağdırıyordu. Ben de oradaki muhaliflerin safına geçtim ve onlarla birlikte mücadeleye başladım. İlk kurşunu Şam’da bacağımdan yedim. Zor günler geçirdim. Kısıtlı imkânlarla yapılan müdahalelerle iki mermi çıkarıldı ve hayatta kaldım.” dedi.

“Beş Kez Ölümden Döndüm”

Daha sonra Türkmendağı’na gelerek Esed’e karşı mücadeleye başladığını kaydeden Baldır, burada da ilk direnenlerin arasında yer aldığını, ilk büyük çatışmada iki kolundan yaralandığını ve bir süre tedavi görmek zorunda kaldığını anlattı.

Baldır, tedavisinin ardından yeniden Türkmendağı’na geldiğini söyleyerek, “Savaş boyunca toplam beş kez çeşitli yerlerimden yaralandım. Hepsinde ölümden döndüm ama mücadelemden asla vazgeçmedim çünkü burası bize atalarımızın yadigârı.” dedi.

“Yemek Masamıza Havan Topu Düştü”

Küçük kardeşinin de 1 yıl önce ağır yaralandığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydeden Baldır, kendisinin son aldığı yaranın ağır izlerini taşıdığını belirtti.

Baldır, yaşadığı son saldırıyı şöyle anlattı:

“Yaklaşık 1,5 yıl önceydi. O gün cephe hattında nöbetteydik ve yemek için mola vermiştik. Son saldırıda, yemek masamıza havan topu düştü. Yanımdaki 2 kişi şehit oldu, 3 kişi yaralandı. Beni de ölür diye düşünmüşler. 2 ay yoğun bakımda kaldım. Şu an, böbreğim, karaciğerim, akciğerim ve vücudumun çeşitli noktalarında 83 şarapnelle, Türkmendağı mücadelesini devam ettiriyorum. Şarapnel parçaları hayati tehlike nedeniyle çıkartılamıyor. Bu saldırıda çenem ve dilim parçalanmıştı, göğüs kafesim yarım santimetre açılmış, 4 kaburgam da kırılmıştı.”

Baldır, tedavisinin ardından hiç düşünmeden mücadelesine devam ettiğini belirterek, kanlarının son damlasına kadar köylerinden vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.