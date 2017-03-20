Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!
Suriye’de ateşkese rağmen Şam çevresinde saldırılar düzenlemeye devam eden Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar, Barada Vadisi gibi bazı bölgeleri işgal etmişti.
Esed ve işbirlikçilerine karşı harekete geçen direnişçiler de dün Şam’da Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi sık sık ihlâl ettiği Kabun, Tişrin, Berze, Doğu Guta’ya bağlı Haresta, Duma, Sakba ve Arbin bölgelerinde ilerledi.
Direnişçiler, Doğu Guta bölgesinin Cobar mahallesinden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda, kuşatma altındaki Kabun mahallesine ulaştı.
Böylece, Doğu Guta ile Kabun, ince bir hat üzerinde birleştirilmiş oldu.
50 Kadar Hava Saldırısı Düzenlendi
Şam’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta ile Kabun’u birleştiren hat üzerinde, Cobar’ın batısında ve Kabun’un kuzeyinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Direnişçiler, Esed güçlerinin Doğu Guta ve Cobar’a geceden bu yana 50 kadar hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bu arada, dünkü operasyona katılan Feylak er-Rahman, Ahraru’ş Şam ve Tahriru’ş-Şam sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, Cobar ile Kabun arasındaki sanayi bölgesinin büyük bölümü, elektrik istasyonu, küçük garaj, tekstil fabrikaları ve televizyon fabrikasını ele geçirdiklerini bildirdi.
Şam Kırsalında Kuşatma ve Tehcir Sürüyor
Şam’ın merkezinin batısındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinde, güneyindeki Yermük Kampı ve doğusundaki Doğu Guta bölgelerinde Esed güçlerinin kuşatması sürüyor.
Kentin batı kırsalındaki Barada Vadisi, et-Tal ve Sirkaya bölgelerindeki abluka, Esed güçlerinin baskısı ve şiddetli saldırıları nedeniyle direnişçilerin bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıyla sona ermişti.
Suriye’de ateşkes, Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 30 Aralık 2016’da ilan edilmişti. Ankara’nın garantörü olduğu direnişçiler, yalnızca meşru müdafa durumunda Esed ve işbirlikçilerinin saldırılarına karşılık verirken, Moskova’nın garantörlüğündeki Esed güçleri, ateşkesi sık sık ihlâl ediyor. Askerî muhalefet, Rusya ve Esed rejiminin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Kazakistan’ın başkenti Astana’da, ateşkesle ilgili son toplantıya katılmamıştı.
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