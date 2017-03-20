Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!

»Ana Sayfa»Suriye
20.03.2017 13:58
Şam’da Direnişçilerle Esed Güçleri Arasındaki Çatışmalar Sürüyor!
Şam’da Beşşar Esed güçleri tarafından kuşatma altında tutulan ve yoğun saldırılara maruz kalan iki bölgenin direnişçilerce birleştirilmesinin ardından taraflar arasındaki çatışmalar hâlen devam ediyor.

Suriye’de ateşkese rağmen Şam çevresinde saldırılar düzenlemeye devam eden Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar, Barada Vadisi gibi bazı bölgeleri işgal etmişti.

Esed ve işbirlikçilerine karşı harekete geçen direnişçiler de dün Şam’da Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi sık sık ihlâl ettiği Kabun, Tişrin, Berze, Doğu Guta’ya bağlı Haresta, Duma, Sakba ve Arbin bölgelerinde ilerledi.

Direnişçiler, Doğu Guta bölgesinin Cobar mahallesinden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda, kuşatma altındaki Kabun mahallesine ulaştı.

Böylece, Doğu Guta ile Kabun, ince bir hat üzerinde birleştirilmiş oldu.

50 Kadar Hava Saldırısı Düzenlendi

Şam’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Doğu Guta ile Kabun’u birleştiren hat üzerinde, Cobar’ın batısında ve Kabun’un kuzeyinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Direnişçiler, Esed güçlerinin Doğu Guta ve Cobar’a geceden bu yana 50 kadar hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Bu arada, dünkü operasyona katılan Feylak er-Rahman, Ahraru’ş Şam ve Tahriru’ş-Şam sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, Cobar ile Kabun arasındaki sanayi bölgesinin büyük bölümü, elektrik istasyonu, küçük garaj, tekstil fabrikaları ve televizyon fabrikasını ele geçirdiklerini bildirdi.

Şam Kırsalında Kuşatma ve Tehcir Sürüyor

Şam’ın merkezinin batısındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinde, güneyindeki Yermük Kampı ve doğusundaki Doğu Guta bölgelerinde Esed güçlerinin kuşatması sürüyor.

Kentin batı kırsalındaki Barada Vadisi, et-Tal ve Sirkaya bölgelerindeki abluka, Esed güçlerinin baskısı ve şiddetli saldırıları nedeniyle direnişçilerin bölgeyi terk etmek zorunda kalmasıyla sona ermişti.

Suriye’de ateşkes, Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 30 Aralık 2016’da ilan edilmişti. Ankara’nın garantörü olduğu direnişçiler, yalnızca meşru müdafa durumunda Esed ve işbirlikçilerinin saldırılarına karşılık verirken, Moskova’nın garantörlüğündeki Esed güçleri, ateşkesi sık sık ihlâl ediyor. Askerî muhalefet, Rusya ve Esed rejiminin taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Kazakistan’ın başkenti Astana’da, ateşkesle ilgili son toplantıya katılmamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Direnişçiler Kabun Kuşatmasını Kırdı, Doğu Guta ile Kabun Birleşti19 Mart 2017 Pazar 21:13
  • Esed Güçleri İdlib'de Sivilleri Vurdu: 8 Ölü19 Mart 2017 Pazar 20:20
  • 'Suriye'den Kaçan Kürtlerin Sayısı 1 Milyonu Aştı'19 Mart 2017 Pazar 20:16
  • Direnişçiler Şam’ın Üç Bölgesinde Esed Güçleriyle Çatıştı!19 Mart 2017 Pazar 14:32
  • Suriye Halkının Katilleri Londra’da Protesto Edildi!19 Mart 2017 Pazar 13:04
  • Kuşatma Altındaki Humus’tan El-Bab’a Tahliye Edilen Suriyeliler Azez’e Naklediliyor19 Mart 2017 Pazar 11:36
  • “Dera Mülteci Kampı’nın Yüzde 70’inden Fazlası Yıkılmış Durumda”19 Mart 2017 Pazar 07:58
  • PKK/PYD Suriye Kürdistanı’nda Newroz’u Yasakladı19 Mart 2017 Pazar 00:39
  • Esed Güçlerinin Kuşattığı Vaer İlçesinden Bin 500'e Yakın Sivil Yola Çıktı19 Mart 2017 Pazar 00:25
  • Katil Esed Rejimi Urum El-Kubra’da Sivilleri Bombaladı!18 Mart 2017 Cumartesi 18:37
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim