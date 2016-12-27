Şam Kırsalında Su Deposuna Saldıran Rejim, Muhalifleri Teslim Almaya Çalışıyor!

Suriye'de başkent Şam’ın kırsalında muhaliflerin denetiminde kalan bölgeleri tamamen ele geçirmeye çalışan rejim, kentin su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Barada Vadisi’ne saldırı başlattı.

Muhaliflerin, suyun başkente akışını engellememesi karşılığında daha önce ateşkes uygulamayı kabul eden rejim, Hizbullah milisleriyle birlikte kentin kuzeybatı kırsalındaki bölgeyi almak için operasyon düzenliyor.

Rejim güçleri Barada Vadisi’ne 5 günden beri karadan ve havadan saldırıyor. Muhaliflere göre, saldırılarda en az 14 kişi öldü, bir sahra hastanesi ve bir sivil savunma merkezi yok edildi ancak rejim Hizbullah'ın desteğine rağmen ilerleme sağlayamadı.

Rejimin Halep zaferinden dolayı 'öz güven patlaması yaşadığını' söyleyen bölgedeki muhalifler, "Rejim bizim teslim olmamızı istiyor" diyor.

Bölgedeki etkili silahlı muhalif gruplardan Ahrar-uş Şam’ın Komutanı Ebul Bera, ‘Bölgemizi teslim etmeyeceğiz’ dedi.

Şam’ın simgelerinden olan Barada Nehri’nin yatağı olan vadide, Şam’ın içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Fice Pınarı (Ayn El Fice) de bulunuyor.

Şam’ın kuzeybatısında kent merkezinden 18 kilometre mesafede bulunan Barada Vadisi’nde 13 köy bulunuyor. Bu köylerin 4’ü rejimin, diğer köyler ise muhaliflerin denetiminde. Diğer muhalif bölgelerden gelen göçle birlikte bölgede en az 100 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor.

Rejimin bölgeye yönelik bombardımanının su şebekesinin alt yapısına zarar verdiğini söyleyen muhalifler, bölgenin İran Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen Hizbullah’ın sıkı kuşatması altına alındığını belirtiyor.

Şam’da büyük su kesintileri

Rejim saldırılarının başladığı cuma gününden bu yana Şam’ın kent merkezinde büyük su kesintileri yaşanıyor. Depolardaki suyun da giderek azaldığı belirtiliyor.

Muhalifler rejimin Fice Pınarı’nın su şebekesi, alt yapısı ve su pompalama tesisini bombaladığını ve bu nedenle tesisin hizmet dışı kaldığını söylüyor. Rejim ise su krizinden muhalifleri sorumlu tutuyor. Rejim, muhalifleri suya mazot bulaştırarak kirletmekle suçluyor, bu nedenle ana su borularını kapatmak ve su rezervlerine başvurmak zorunda kaldığını söylüyor.

Muhalifler, 2012’de bölgeyi ele geçirdiklerinden bu yana Sular İdaresi’nin bölgedeki su tesislerine ulaşmasına ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürmesine olanak sağlamıştı.

Bölgedeki muhalifler daha önce rejimin bölgeye saldırılarını durdurması için su kesme stratejisini birkaç kez kullandıklarını kabul ediyor. Ancak muhalifler suyu kirletme iddialarını yalanlıyor.

Rejim muhalifleri 'uzlaşmaya' zorluyor

Esed rejimi, Suriye genelinde ve özellikle Şam’ın kırsalında muhaliflerin denetimindeki bölgelerle ‘Uzlaşma’ olarak adlandırdığı yerel mütareke anlaşmaları uygulamaya çalışıyor.

Ağırlıkla Rusya’nın denetiminde yürütülen süreçlerde, bir yandan söz konusu bölgedeki muhalifler ve halk temsilcileri, diğer yandan rejim temsilcileri arasında müzakereler yürütülüyor.

Bölgeden bölgeye anlaşma şartları büyük farklılık gösterse de çoğunlukla rejim ile barışmayı kabul eden muhalif unsurlar bölgelerinde kalıyor. Kabul etmeyenler ise İdlib'e tahliye ediliyor.

Rejim, Daraya gibi büyük stratejik öneme sahip olan bazı bölgelerin tamamını bu şekilde boşaltmıştı.

Kaynak: Reuters ve Al Jazeera