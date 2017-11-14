Saldırı Altındaki Hamalı Aileler İdlib’e Göç Ediyor!

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Hama ilinin kuzey kırsalındaki Hamra beldesi ile Suruj, Rebde, Arafa, Zaabe, Açan ve Sükeyk köylerine yönelik süren hava saldırılarından kaçan binlerce aile İdlib’e göç ediyor.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamalı aileler, son 1 ayda yoğunlaşan saldırılardan kaçarak, Türkiye sınırındaki İdlib ilini daha güvenli buldukları için buraya göç ediyor.

İdlib’in güneyindeki köylere göç eden ailelerin bir kısmı da Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Atme ve Kerame köylerindeki kamplara geldi.

“Göç Eden Sivillerin Durumu Kötü”

İdlib’in güneyindeki Sincar beldesinin kamp genel sorumlusu Vasil Ebu Diyab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Son günlerde Rusya ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırılarına maruz kalan Hama kırsalından yaklaşık 6 bin 500 aile göç etti.” dedi.

Göç eden sivillerin durumunun kötü oluğunu vurgulayan Ebu Diyab, “Yanlarına birkaç parça eşya alıp evlerini terk ediyorlar. Çadır, battaniye, çocuk maması, ekmek ve gıda malzemesine ihtiyaçları var. Yardım kurumlarından acilen bölgeye yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hayatta Kalabilmek İçin Evimizi Terk Ettik”

Hama’daki evinden göç eden Zekeriye Fadi, “Hava saldırıları başlar başlamaz ailem ile araca binip kaçmayı düşündük ama araca binemeden hava saldırısına maruz kaldık. Aracımız yok edildi. Başka bir araçla kaçıp canımızı kurtardık.” ifadelerini kullandı.

Kendi imkânlarıyla eski bez parçalarından yaptığı derme çatma çadırda kalan Fadi, “Çocuklarımdan birinin ayakları kesilmişti. Şu an tedavi olması gerek. Hayatta kalabilmek için evimizi terk edip kaçmak zorunda kaldık.” diye konuştu.